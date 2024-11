Αϊτή: Αεροσκάφος δέχτηκε επίθεση από ενόπλους – Κλείνει το διεθνές αεροδρόμιο

Το προσωρινό κλείσιμο του κυρίου αεροδρομίου της Αϊτής αποφασίστηκε τη Δευτέρα, καθώς συμμορίες προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο, σύμφωνα με τη πρεσβεία των ΗΠΑ.

Αεροσκάφος της Spirit Airlines που προσέγγιζε το Πορτ-ο-Πρενς για να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο της αϊτινής πρωτεύουσας, χτυπήθηκε σήμερα από σφαίρες και ο πιλότος υποχρεώθηκε να αλλάξει επειγόντως πορεία και να το προσγειώσει στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπως μετέδωσε αρχικά η εφημερίδα Miami Herald και επιβεβαίωσε ακολούθως η αεροπορική εταιρεία.

#Haiti: Gang coalition has attacked Kafou Ayopò area, many houses have already burned down Delmas 5 and 13, many people were killed on the way to the airport.

A Spirit Airlines flight was also shot at and hit as it took off from the airport and was diverted for an emergency… pic.twitter.com/RtAy6rrbDv

