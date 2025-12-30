Αίτημα κάθαρσης

Εντυπωσιάζει η θετική στάση της πλειοψηφίας των πολιτών στις πολυήμερες κινητοποιήσεις των αγροτών παρά την ταλαιπωρία και τις παρενέργειες που έχουν προκαλέσει.

Ωστόσο μία δεύτερη ερμηνεία της στάσης αυτής της κοινωνίας μας εδράζει στο αίτημα για κάθαρση. Οι πολίτες απαιτούν καθαίρεση των κάθε είδους «φραπέδων» που έχει αναδείξει και θρέψει το πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Η κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με ουσιαστικά προβλήματα επιβίωσης, ζητά την εκρίζωση αυτών των φαινομένων. Θυμώνει και αγανακτεί διότι η καθημερινότητά της σκοντάφτει σε παραβλέψεις, παθογένειες και αμαρτίες που καλλιέργησε το κομματικό κράτος. Πιστεύει, μέσα στην απελπισία της, ότι η ταύτισή της με τον αγροτικό ξεσηκωμό θα θεραπεύσει τις πληγές της.

