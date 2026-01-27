Ακίνητα: Νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω», για ποιους προβλέπεται διπλή επιστροφή ενοικίου

Η κυβέρνηση προωθεί νέο πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνισης έως 36.000€, διπλή επιστροφή ενοικίου για εργαζόμενους εκτός έδρας και αυστηρότερους περιορισμούς σε βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ακίνητα: Νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω», για ποιους προβλέπεται διπλή επιστροφή ενοικίου
27 Ιαν. 2026 7:57
Pelop News

Η κυβέρνηση ετοιμάζει διευρυμένο πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνισης παλαιών και κλειστών κατοικιών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση έως και 90% του κόστους εργασιών, με ανώτατο ποσό επιδότησης που φτάνει τα 36.000 ευρώ (σε σχέση με το τρέχον πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» που καλύπτει έως 60% και 8.100 ευρώ). Στόχος είναι η αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Διπλή επιστροφή ενοικίου για εργαζόμενους «εκτός έδρας»

Περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί του δημοσίου που υπηρετούν σε περιοχές εκτός Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης θα λαμβάνουν από φέτος διπλή ετήσια επιστροφή ενοικίου (αντί για μία που ίσχυε για όλους τους ενοικιαστές).

Η ενίσχυση θα είναι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και αφορά όσους μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους. Επιπλέον, προβλέπεται αναδρομική καταβολή ενός επιπλέον ενοικίου για το 2025 εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, με αποτέλεσμα συνολικά τρεις επιστροφές εντός του έτους για τους συγκεκριμένους δικαιούχους. Το ανώτατο ποσό κάθε επιστροφής δεν υπερβαίνει τα 800 ευρώ (συν 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο).

Επέκταση περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Παράλληλα, ενισχύονται οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις (πλατφόρμες τύπου Airbnb) με σκοπό την προστασία του οικιστικού αποθέματος.

Στην Αθήνα συνεχίζονται τα μέτρα «παγώματος» νέων αδειών σε συγκεκριμένες ζώνες, ενώ από την 1η Μαρτίου 2026 επεκτείνονται αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα και σε νέες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι αλλαγές εφαρμόζονται μέσω του Μητρώου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ, με αυστηροποίηση ελέγχων και πρόβλεψη υψηλών προστίμων σε περιπτώσεις παραβίασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:28 Δείτε για ποιο λόγο η Αντζελίνα Τζολί σκέφτεται να αποχωρήσει από την Καλιφόρνια
10:27 Ενδοοικογενειακή βία στο Χαλάνδρι: 55χρονος χτύπησε άγρια την αδερφή του
10:22 Πάτρα: Αιτήσεις στο δήμο για μικροπωλητές του Καρναβαλιού 2026
10:17 Που θα δείτε την δεύτερη μονομαχία της Εθνικής Γυναικών
10:14 Κυβερνοεπίθεση στην Euroxx Χρηματιστηριακή: Άμεση διαχείριση χωρίς ενδείξεις ζημιάς ή διαρροής δεδομένων
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:06 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Εμπορικός Σύλλογος παράρτημα της ΔΕΕΠ…»
10:00 Γέμισε το φράγμα Πηνειού: Οι βροχές φέρνουν χαμόγελα στους καλλιεργητές
9:50 Εθνική Τράπεζα: Επιτυχής έκδοση πράσινου ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με ιστορικά χαμηλό spread
9:40 Και επίσημα νεκρή η πέμπτη εργαζόμενη στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
9:36 ΔΕΥΑΠ: Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος σεμιναρίων πρώτων βοηθειών
9:30 Πάτρα: Νέο «ντου» της ΕΛΑΣ στη νύχτα, μήνυμα ενόψει Καρναβαλιού
9:27 Πτώση πεύκου σε τρένο στη γραμμή Πύργος- Κατάκολο
9:26 Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτηση»
9:15 Χαμηλά η Δυτική Ελλάδα στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους
9:10 Αίγιο: «Κόκκινος Χορός» με Αγγελο Ανδρεάτο στις 14/2
9:04 Πάτρα: Η «Σκυλίσια Ζωή» με διπλή παράσταση στο Επίκεντρο+
9:02 Δημόσιο: Ποιες οι αλλαγές στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων
9:01 Χονδρική αγορά ρεύματος: Έντονη άνοδος τιμών στο δεύτερο μισό Ιανουαρίου
8:53 Η εξομολόγηση της Σκορδά για την εμπειρία της στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ