Ακίνητα: Νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω», για ποιους προβλέπεται διπλή επιστροφή ενοικίου

Η κυβέρνηση ετοιμάζει διευρυμένο πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνισης παλαιών και κλειστών κατοικιών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση έως και 90% του κόστους εργασιών, με ανώτατο ποσό επιδότησης που φτάνει τα 36.000 ευρώ (σε σχέση με το τρέχον πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» που καλύπτει έως 60% και 8.100 ευρώ). Στόχος είναι η αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Διπλή επιστροφή ενοικίου για εργαζόμενους «εκτός έδρας»

Περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί του δημοσίου που υπηρετούν σε περιοχές εκτός Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης θα λαμβάνουν από φέτος διπλή ετήσια επιστροφή ενοικίου (αντί για μία που ίσχυε για όλους τους ενοικιαστές).

Η ενίσχυση θα είναι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και αφορά όσους μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους. Επιπλέον, προβλέπεται αναδρομική καταβολή ενός επιπλέον ενοικίου για το 2025 εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, με αποτέλεσμα συνολικά τρεις επιστροφές εντός του έτους για τους συγκεκριμένους δικαιούχους. Το ανώτατο ποσό κάθε επιστροφής δεν υπερβαίνει τα 800 ευρώ (συν 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο).

Επέκταση περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Παράλληλα, ενισχύονται οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις (πλατφόρμες τύπου Airbnb) με σκοπό την προστασία του οικιστικού αποθέματος.

Στην Αθήνα συνεχίζονται τα μέτρα «παγώματος» νέων αδειών σε συγκεκριμένες ζώνες, ενώ από την 1η Μαρτίου 2026 επεκτείνονται αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα και σε νέες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι αλλαγές εφαρμόζονται μέσω του Μητρώου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ, με αυστηροποίηση ελέγχων και πρόβλεψη υψηλών προστίμων σε περιπτώσεις παραβίασης.

