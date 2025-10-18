Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο

Η αμαξοστοιχία 310 ακινητοποιήθηκε καθώς εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40, λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Οι 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο.

Το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

