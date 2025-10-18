Πυροσβεστική: Ενισχύεται με 4.500 επιπλέον μάχιμα στελέχη έως το 2026

Ποιοτική Ε=ενίσχυση και αναβάθμιση για την Πυροσβεστική με 4.500 ακόμα στελέχη έως το 2026 «τρέχει» η κυβέρνηση.

Όπως προβλέπει ο σχεδιασμός που ήδη υλοποιεί το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Πυροσβεστική θα ενισχυθεί σημαντικά με περισσότερα από 4.500 μάχιμα στελέχη φέτος και το επόμενο έτος, στο πλαίσιο της ευρείας και πολυετούς προσπάθειας ώστε η χώρα να ανταπεξέλθει στις τεράστιες προκλήσεις που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Με τις κατατάξεις και τις προσλήψεις αυτές, στο τέλος του 2026 η δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος θα είναι αυξημένη περίπου κατά 12% σε σύγκριση με το 2024, χρονιά κατά την οποία η χώρα μας ήδη είχε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών αναλογικά με το σύνολο των εργαζόμενων ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη Eurostat.

«Πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τις κλιματικές εξελίξεις και, μολονότι η πρόοδος της τεχνολογίας έχει διευκολύνει το έργο της δασοπυρόσβεσης, δεν υπάρχει υποκατάστατο για πυροσβέστες που μπορούν να αντιμετωπίσουν μία φωτιά στην πρώτη γραμμή», τόνισε ανώτερος αξιωματικός με μεγάλη εμπειρία στον συντονισμό δυνάμεων. «Η αντιπυρική περίοδος έχει αλλάξει ποιοτικά. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας οφείλουν να προσαρμοστούν», σημείωσε δεύτερος αξιωματικός, που έχει ασχοληθεί με την εκπαίδευση πυροσβεστών.

Ενισχυμένη Πυροσβεστική, στο ύψος των νέων προκλήσεων

Οι δύο πηγές υπογράμμισαν τη σημασία της ενίσχυσης του προσωπικού της Πυροσβεστικής, τη στιγμή που η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τα δεδομένα, ειδικά σε ό,τι αφορά τις φωτιές αλλά και στη διαχείριση οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής.

Όπως σημείωσαν οι δύο αξιωματικοί, οι όλο και συχνότεροι άνυδροι χειμώνες, σε συνδυασμό με τους παρατεταμένους καλοκαιρινούς καύσωνες, μειώνουν την υγρασία στα φυτά σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Αυτό καθιστά την καύσιμη ύλη εξαιρετικά εύφλεκτη, τη στιγμή μάλιστα που, λόγω της εγκατάλειψης της υπαίθρου, κοπάδια ζώων σπανίως «καθαρίζουν» τη χαμηλή βλάστηση μέσω της βοσκής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι φωτιές αντιμετωπίζονται πολύ πιο δύσκολα. Η αποτελεσματικότητα παραδοσιακών αντιπυρικών ζωνών μειώνεται, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις καύτρες από τη φλεγόμενη βλάστηση εκτοξεύονται σε αποστάσεις ακόμα και άνω των 500 μέτρων.

Η εκπομπή θερμότητας από μία φωτιά μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το παρελθόν, με αποτέλεσμα η προσέγγιση από επίγειες δυνάμεις να είναι αδύνατη, ενώ οι ρίψεις νερού από εναέρια μέσα εξαερώνονται προτού φτάσουν στο έδαφος.

Επίσης, ενώ παλαιότερα η πτώση της θερμοκρασίας και η αύξηση της υγρασίας μετά τη δύση του ηλίου διευκόλυνε το έργο των πυροσβεστών, πλέον πολλές νύχτες είναι ζεστές και ξερές, δυσκολεύοντας την κατάσβεση.

Με αυτά τα νέα δεδομένα, στέλεχος του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισήμανε πως εκτός από την αύξηση της δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλάζει σταδιακά και ο προσανατολισμός του, με όλο και περισσότερους πυροσβέστες να μπορούν να επιχειρήσουν μέσα σε δάση.

3.500 + 1.000 πυροσβέστες, χειριστές και τεχνικοί

Αυτή η διπλή αλλαγή, σε ποσότητα και ποιότητα, αντικατοπτρίζεται στις νέες προσλήψεις. Όπως ανέφερε το ίδιο στέλεχος, φέτος οι ειδικές μονάδες των δασικών επιχειρήσεων έχουν ήδη ενισχυθεί με 300 «δασοκομάντος», δίνοντας έμφαση στην εμπειρία, καθώς σχεδόν οι μισοί είναι πρώην εποχικοί πυροσβέστες. Παράλληλα, αποφοίτησαν 28 ανθυποπυραγοί και 164 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Πέραν αυτών, ο «κορμός» των φετινών προσλήψεων αποτελείται από 2.500 εποχικούς πυροσβέστες που υπηρετούν σήμερα. Η θητεία τους έχει αυξηθεί από τους έξι στους οκτώ μήνες, λόγω της επέκτασης της αντιπυρικής περιόδου.

Επιπλέον, σε εξέλιξη είναι δύο διαγωνισμοί για 20 ειδικούς ιατρούς για την Υγειονομική Υπηρεσία της Πυροσβεστικής, για 10 χειριστές ελικοπτέρων, 6 χειριστές αεροπλάνων και 3 μηχανικούς τεχνικούς εναερίων μέσων. Παράλληλα, αυτές τις ημέρες κατατάσσονται 260 δόκιμοι πυροσβέστες και 70 δόκιμοι ανθυποπυραγοί, επιτυχόντες των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων.

Χθες (σ.σ. 17.10.2025) μάλιστα δημοσιεύτηκε προκήρυξη για 150 πυροσβέστες επί θητεία (μία νέα κατηγορία προσωπικού που θεσπίστηκε με τον ν. 5214/2025). Θα ακολουθήσει η πρόσληψη 15 αξιωματικών πλοηγών κυβερνητών, 10 αξιωματικών πλοηγών μηχανικών και 20 υπαξιωματικών πλοηγών μηχανικών που θα τοποθετηθούν στην Υπηρεσία Πλωτών Μέσων, καθώς και 15 τεχνικών μηχανικών οχημάτων.

Συνολικά, οι προσλήψεις για το 2025 θα φτάσουν τα 3.500 άτομα όλων των κατηγοριών, ενώ ακόμα 1.000 νέες θέσεις θα καλυφθούν το 2026, οδηγώντας το άθροισμα της τρέχουσας διετίας στα 4.500 άτομα.

Ειδικά για το 2026, προβλέπεται διαγωνισμός για 600 πυροσβέστες επί θητεία και κατάταξη 70 δοκίμων ανθυποπυραγών και 260 δοκίμων πυροσβεστών στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Παράλληλα το Πυροσβεστικό Προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων θα ενισχυθεί με 12 χειριστές αεροσκαφών και ελικοπτέρων, 15 μηχανικούς τεχνικούς εναερίων μέσων, 5 πλοηγούς κυβερνήτες, 15 πλοηγούς μηχανικούς, 19 αξιωματικούς πληροφορικής, 15 τεχνικούς μηχανικούς οχημάτων, 5 νομικούς και 5 αξιωματικούς ειδικότητας οικονομικού. Επίσης, θα μονιμοποιηθούν 55 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, ως υποχρέωση εκ του νόμου.

«Όλα αυτά δείχνουν τη συντονισμένη και διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχύσει τη στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος με προσωπικό όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής του», σημείωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας, δεν εθελοτυφλούμε, φέτος στην ΕΕ οι καμένες εκτάσεις είναι υπερτριπλάσιες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών», σχολίασε ο πρώτος αξιωματικός. Αλλά κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, τόσο με αύξηση του προσωπικού όσο και με νέα εργαλεία που θα αποκτηθούν με το πρόγραμμα ”ΑΙΓΙΣ”, ώστε να είμαστε έτοιμοι», προσέθεσε.

