«Άκουσα φωνές, η κοπέλα είχε πέσει στο μπαλκόνι μου», μυστήριο συνεχίζει να παραμένει στην υπόθεση στο Μαρούσι

Παραμένει το πέπλο μυστηρίου στο πώς έπεσε η 27χρονη από το μπαλκόνι πολυκατοικίας του 4ου ορόφου, όπου διέμενε στο Μαρούσι, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς ο 29χρονος σύζυγός της συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων (05.04.2026), γύρω στις 19:40, όταν η γυναίκα φέρεται να έπεσε μια φορά και όχι δύο – όπως είχε γίνει γνωστό αρχικά – από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της που βρίσκεται 4ο όροφο στο Μαρούσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 27χρονη φέρεται να τσακώθηκε με τον σύζυγό της λίγο πριν βρεθεί στο κενό.

Μάλιστα, η γειτόνισσα που μένει στην ίδια πολυκατοικία με την 27χρονη, στο από κάτω διαμέρισμα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Άκουσα βήματα, πρέπει να έτρεχαν από το πάνω διαμέρισμα και μετά άκουσα φωνές».

«Λίγα δευτερόλεπτα μετά η κοπέλα που μένει από πάνω είχε πέσει στο μπαλκόνι μου» φέρεται να είπε η 65χρονη για το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι, πληροφορίες αναφέρουν πως η 27χρονη προσπάθησε να κατέβει στο μπαλκόνι του 3ου ορόφου γεγονός που το κατάφερε την πρώτη φορά. Εκεί αφού συνομίλησε με τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου διαμερίσματος στη συνέχεια ανέβηκε τα σκαλιά και πήγε στο διαμέρισμά της.

Εκεί φέρεται να υπήρξε νέα ένταση με τον 29χρονο Ρώσο σύζυγό της και αποπειράθηκε να κατέβει και πάλι στο μπαλκόνι του ακριβώς από κάτω σπιτιού. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της πρέπει να γλίστρησε και ενώ ήταν κρεμασμένη στα κάγκελα έπεσε στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι έπειτα από εντολή του εισαγγελέα συνέλαβαν το 29χρονο για ενδοοικογενειακή βία ενώ ταυτόχρονα η 27χρονη διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

