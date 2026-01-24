Ακραίο ψύχος «παραλύει» τις ΗΠΑ: Ιστορική χειμερινή κακοκαιρία πλήττει 40 πολιτείες – Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη

Πάνω από 235 εκατ. άνθρωποι σε κατάσταση συναγερμού – Χιόνια, επικίνδυνος πάγος και θερμοκρασίες έως -43°C σε δείκτη ψύχους

Ακραίο ψύχος «παραλύει» τις ΗΠΑ: Ιστορική χειμερινή κακοκαιρία πλήττει 40 πολιτείες – Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη
24 Ιαν. 2026 16:24
Pelop News

Μία από τις πιο εκτεταμένες και ιστορικές χειμερινές κακοκαιρίες των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζοντας τουλάχιστον 40 πολιτείες και περισσότερους από 235 εκατομμύρια ανθρώπους. Το φαινόμενο συνοδεύεται από βαριές χιονοπτώσεις, επικίνδυνο πάγο και ακραίο ψύχος, με τις εικόνες από τη Μινεσότα να αποτυπώνουν με εντυπωσιακό τρόπο τη σφοδρότητά του.

Στη Μινεάπολη, όπου η θερμοκρασία έπεσε στους -29 βαθμούς Κελσίου και ο δείκτης ψύχους έφτασε έως και τους -43°C, μακαρόνια (σπαγγέτι) πάγωσαν σχεδόν στιγμιαία όταν ρίχτηκαν στον αέρα. Το βίντεο έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, προσφέροντας μια «οπτική» απεικόνιση του ακραίου κρύου.

Κακοκαιρία με ιστορικό αποτύπωμα

Το εκτεταμένο σύστημα κακοκαιρίας ξεκίνησε από τις νότιες πολιτείες και επεκτείνεται βόρεια και ανατολικά, καλύπτοντας μια απόσταση άνω των 2.300 μιλίων – από το Τέξας έως το Μέιν. Σύμφωνα με το FOX Weather, περισσότεροι από 235 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται υπό χειμερινές προειδοποιήσεις, γεγονός που καθιστά το φαινόμενο ιστορικό τόσο ως προς την έκταση όσο και ως προς τη διάρκεια των επιπτώσεών του.

Παράλληλα με το πολικό ψύχος, μεγάλες περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν βαριές χιονοπτώσεις και επικίνδυνη συσσώρευση πάγου, από το Τέξας και τις βορειοδυτικές πολιτείες έως τις ανατολικές ακτές.

Ακραίο ψύχος «παραλύει» τις ΗΠΑ: Ιστορική χειμερινή κακοκαιρία πλήττει 40 πολιτείες – Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη

Προειδοποιήσεις για ρεύμα, μετακινήσεις και ανθρώπινες ζωές

Οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει εκτεταμένες προειδοποιήσεις για διακοπές ρεύματος, σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και αυξημένους κινδύνους για ανθρώπους και ζώα. Ήδη πολλές πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το σύστημα έχει αρχίσει να «παραλύει» τα μεταφορικά δίκτυα, με χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται και σοβαρά προβλήματα να καταγράφονται στους κύριους οδικούς άξονες, κυρίως λόγω πάγου και έντονων χιονοπτώσεων.

«Οι χειρότερες 10 ημέρες των τελευταίων 40 ετών»

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις των ειδικών. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS) προειδοποιούν για «πυκνή χιονόπτωση», «καταστροφική συσσώρευση πάγου» και «πολικές θερμοκρασίες με επικίνδυνα ριπές ανέμου».

Ο μετεωρολόγος Ράιαν Μόι κάνει λόγο για «τις χειρότερες 10 ημέρες του χειμώνα των τελευταίων 40 ετών», καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με θερμοκρασίες κάτω από τους -18°C.

Φόβοι επανάληψης του 2021 στο Τέξας

Στο Τέξας, η μνήμη της φονικής χειμερινής καταιγίδας του 2021 παραμένει νωπή. Τότε, η κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου άφησε εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα για ημέρες, με τουλάχιστον 200 νεκρούς. Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες θυμίζουν επικίνδυνα εκείνη την περίοδο.

Ανάλυση CNN: Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN:

  • Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ επηρεάζονται από τη χειμερινή καταιγίδα.

  • Σοβαρές παγοθύελλες απειλούν γραμμές ηλεκτροδότησης και δέντρα, κυρίως στον Νότο.

  • Χιλιάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί, με τις μετακινήσεις να καθίστανται δύσκολες έως αδύνατες.

  • Πάνω από τους μισούς Αμερικανούς θα βιώσουν αισθητές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν για ημέρες.

Τουλάχιστον 14 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ περισσότερα από 150 εκατομμύρια άτομα έχουν λάβει επίσημες συστάσεις προστασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:46 Σύλληψη 30χρονου για απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ και κλοπή στο Λασίθι
17:35 Εποικοδομητικές συνομιλίες, λέει ο Ζελένσκι: Χωρίς απτό αποτέλεσμα η τριμερής Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ στα ΗΑΕ
17:24 Βεντέτα στα Βορίζια: «Θέλουν να μας διώξουν» λένε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη
17:11 Ουγγαρέζος για Λιάγκα: «Δεν κάνουμε παρέα, αλλά τον πήρα τηλέφωνο – Ήρθε η ώρα να περάσω στην επόμενη φάση»
17:00 Φρέντη Μπελέρης: «Ο κύριος Ράμα θαυμάζει τον κύριο Ερντογάν» – Mήνυμα για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας
16:48 Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ικαρία: Ένα ανήλικο αγόρι χωρίς τις αισθήσεις του
16:39 Ηττα με …ανατροπή για τον ΑΟ Αιγιαλέων στο Παγκράτι
16:35 Ολυμπιακός – Βόλος: Θέλει τη νίκη πριν τον «τελικό» με τον Άγιαξ
16:24 Ακραίο ψύχος «παραλύει» τις ΗΠΑ: Ιστορική χειμερινή κακοκαιρία πλήττει 40 πολιτείες – Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη
16:11 Επτά ευρωπαϊκές πόλεις που μετατρέπουν τον χειμώνα στο πιο μαγευτικό ταξίδι
16:00 Ικαρία: Νεκρό 4χρονο αγόρι μετά την αποβίβαση μεταναστών στο Περδίκι – Σε εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενους
15:48 Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Ο 25χρονος Σπύρος είναι το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος
15:36 Βόσπορος: Βρέθηκε ακρωτηριασμένο το πτώμα του αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή – Ταυτοποιήθηκε με DNA
15:24 Νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση: Fast track άδειες, Tech visas και αυστηρότερο πλαίσιο για παράνομους και ΜΚΟ
15:16 Ο ΝΟΠ «φλερτ» με Μαυροβούνιο παίκτη
15:12 Μέση Ανατολή σε τεντωμένο σκοινί: Πάνω από 5.100 νεκροί στο Ιράν, οι ΗΠΑ στέλνουν δυνάμεις – «Έτοιμοι με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
15:00 Δήμαρχος Γλυφάδας: Κίνδυνος από καλώδια υψηλής τάσης και μπαζώματα στον Υμηττό
14:59 Δύο χρόνια φυλάκιση στη διευθύντρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή – Ένοχη για παράνομη βία και σωματική βλάβη
14:48 Νίκος Μουτσινάς: «Η τηλεόραση δεν αγαπάει όσους δουλεύουν για εκείνη» – Γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει
14:36 Σέρρες: Νέα στοιχεία για τη 60χρονη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Είχε απασχολήσει το σχολείο και πριν το σοκαριστικό περιστατικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ