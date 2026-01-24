Ακραίο ψύχος «παραλύει» τις ΗΠΑ: Ιστορική χειμερινή κακοκαιρία πλήττει 40 πολιτείες – Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη

Μία από τις πιο εκτεταμένες και ιστορικές χειμερινές κακοκαιρίες των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζοντας τουλάχιστον 40 πολιτείες και περισσότερους από 235 εκατομμύρια ανθρώπους. Το φαινόμενο συνοδεύεται από βαριές χιονοπτώσεις, επικίνδυνο πάγο και ακραίο ψύχος, με τις εικόνες από τη Μινεσότα να αποτυπώνουν με εντυπωσιακό τρόπο τη σφοδρότητά του.

Στη Μινεάπολη, όπου η θερμοκρασία έπεσε στους -29 βαθμούς Κελσίου και ο δείκτης ψύχους έφτασε έως και τους -43°C, μακαρόνια (σπαγγέτι) πάγωσαν σχεδόν στιγμιαία όταν ρίχτηκαν στον αέρα. Το βίντεο έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, προσφέροντας μια «οπτική» απεικόνιση του ακραίου κρύου.

Κακοκαιρία με ιστορικό αποτύπωμα

Το εκτεταμένο σύστημα κακοκαιρίας ξεκίνησε από τις νότιες πολιτείες και επεκτείνεται βόρεια και ανατολικά, καλύπτοντας μια απόσταση άνω των 2.300 μιλίων – από το Τέξας έως το Μέιν. Σύμφωνα με το FOX Weather, περισσότεροι από 235 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται υπό χειμερινές προειδοποιήσεις, γεγονός που καθιστά το φαινόμενο ιστορικό τόσο ως προς την έκταση όσο και ως προς τη διάρκεια των επιπτώσεών του.

Παράλληλα με το πολικό ψύχος, μεγάλες περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν βαριές χιονοπτώσεις και επικίνδυνη συσσώρευση πάγου, από το Τέξας και τις βορειοδυτικές πολιτείες έως τις ανατολικές ακτές.

Προειδοποιήσεις για ρεύμα, μετακινήσεις και ανθρώπινες ζωές

Οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει εκτεταμένες προειδοποιήσεις για διακοπές ρεύματος, σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και αυξημένους κινδύνους για ανθρώπους και ζώα. Ήδη πολλές πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το σύστημα έχει αρχίσει να «παραλύει» τα μεταφορικά δίκτυα, με χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται και σοβαρά προβλήματα να καταγράφονται στους κύριους οδικούς άξονες, κυρίως λόγω πάγου και έντονων χιονοπτώσεων.

«Οι χειρότερες 10 ημέρες των τελευταίων 40 ετών»

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις των ειδικών. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS) προειδοποιούν για «πυκνή χιονόπτωση», «καταστροφική συσσώρευση πάγου» και «πολικές θερμοκρασίες με επικίνδυνα ριπές ανέμου».

Ο μετεωρολόγος Ράιαν Μόι κάνει λόγο για «τις χειρότερες 10 ημέρες του χειμώνα των τελευταίων 40 ετών», καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με θερμοκρασίες κάτω από τους -18°C.

Φόβοι επανάληψης του 2021 στο Τέξας

Στο Τέξας, η μνήμη της φονικής χειμερινής καταιγίδας του 2021 παραμένει νωπή. Τότε, η κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου άφησε εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα για ημέρες, με τουλάχιστον 200 νεκρούς. Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες θυμίζουν επικίνδυνα εκείνη την περίοδο.

Ανάλυση CNN: Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN:

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ επηρεάζονται από τη χειμερινή καταιγίδα.

Σοβαρές παγοθύελλες απειλούν γραμμές ηλεκτροδότησης και δέντρα, κυρίως στον Νότο.

Χιλιάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί, με τις μετακινήσεις να καθίστανται δύσκολες έως αδύνατες.

Πάνω από τους μισούς Αμερικανούς θα βιώσουν αισθητές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν για ημέρες.

Τουλάχιστον 14 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ περισσότερα από 150 εκατομμύρια άτομα έχουν λάβει επίσημες συστάσεις προστασίας.

