Ακρίβεια: Οι Ελληνες εγκαταλείπουν το πατρικό μετά τα 30 έτη, ποια είναι η αιτία

Τι αποδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat

24 Σεπ. 2025 10:42
Pelop News

Στην Ελλάδα, οι νέοι φεύγουν πλέον από το πατρικό τους κατά μέσο όρο μετά τα 30 έτη, καθιστώντας τη χώρα μία από τις τρεις με τη μεγαλύτερη ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2024. Η μέση ηλικία φέτος ήταν 30,7 έτη, με τους άνδρες να αποχωρούν στα 32,5 και τις γυναίκες στα 28,9.

Κύριος λόγος αυτής της καθυστέρησης είναι τα υψηλά ενοίκια, που σε συνδυασμό με άλλες πάγιες δαπάνες στέγασης (ρεύμα, νερό, θέρμανση) αναγκάζουν πολλούς νέους να διαθέτουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για την κατοικία τους. Το φαινόμενο αυτό αφορά το 30,3% των νέων ηλικίας 15-29 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον γενικό πληθυσμό φτάνει το 28,9%.

Η οικονομική πίεση οδηγεί πολλούς νέους να παραμένουν στο πατρικό σπίτι, συχνά σε περιορισμένους χώρους, με αποτέλεσμα το 45,5% των ατόμων 15-29 ετών να ζει σε υπερπλήρες νοικοκυριό, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 26,5%.

Παρά τις προσπάθειες για μεγαλύτερη αυτονομία, η στέγαση παραμένει βασικό εμπόδιο για τη νεολαία, καθώς η αναντιστοιχία μισθών και ενοικίων εντείνει την καθυστέρηση στην εγκατάλειψη του πατρικού σπιτιού, φέρνοντας την Ελλάδα στην κορυφή των ευρωπαϊκών δεικτών στεγαστικής πίεσης.
