Η ελληνική ακτοπλοΐα βρίσκεται σε νέα φάση έντονης πίεσης, καθώς το ράλι στο κόστος καυσίμων συμπίπτει με πιο αδύναμη επιβατική κίνηση και περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια αντοχής των εταιρειών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του newmoney.gr, ήδη καταγράφονται οι πρώτες περικοπές δρομολογίων, με τις γραμμές προς τις Κυκλάδες να δέχονται τις πρώτες προσαρμογές.

Ειδικότερα, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι έχει αφαιρεθεί ένα δρομολόγιο στη γραμμή Πειραιάς – Πάρος – Νάξος, καθώς και ένα ακόμη προς τις δυτικές Κυκλάδες, ενώ από τις 20 έως τις 30 Απριλίου μειώνονται και δρομολόγια συμβατικών πλοίων από τη Ραφήνα. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες επιχειρούν ήδη να περιορίσουν την έκθεσή τους σε ένα λειτουργικό κόστος που έχει εκτιναχθεί.

Η ενέργεια ξαναγίνεται ο βασικός κίνδυνος

Το βασικό βάρος προέρχεται από την έκρηξη στις τιμές καυσίμων, η οποία συνδέεται άμεσα με τη νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και ειδικά με την αστάθεια στα Στενά του Ορμούζ. Το Reuters μετέδωσε ότι η Ελλάδα ανακοίνωσε ήδη από τις αρχές Απριλίου μέτρα στήριξης για κλάδους που πλήττονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, περιλαμβάνοντας και εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ νωρίτερα είχε επιβάλει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα για να περιορίσει φαινόμενα κερδοσκοπίας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ του newmoney.gr, το κόστος καυσίμου για την ακτοπλοΐα ανέβηκε από περίπου 550 ευρώ ανά τόνο στα 1.200 ευρώ μέσα στο δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου, με την επιβάρυνση να υπολογίζεται στα 36 εκατ. ευρώ για το διάστημα αυτό και με εκτίμηση για ακόμη 18 εκατ. ευρώ τον Μάιο, αν οι συνθήκες δεν βελτιωθούν. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποδίδονται στο ρεπορτάζ και δεν έχουν βρεθεί σε ανεξάρτητη δημόσια πρωτογενή ανακοίνωση που να τα επιβεβαιώνει αριθμητικά.

Η γενικότερη εικόνα που επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές είναι ότι ο κλάδος πράγματι βρίσκεται σε αυξημένο συναγερμό. Η Καθημερινή είχε γράψει στις 10 Απριλίου ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες επεξεργάζονταν ήδη σενάρια αντιμετώπισης μιας παρατεταμένης κρίσης, με βασικούς κινδύνους τόσο την περαιτέρω άνοδο του κόστους καυσίμων όσο και το ενδεχόμενο ελλείψεων στην προμήθεια.

Η ζήτηση δεν αρκεί για να απορροφήσει το σοκ

Στο ίδιο δυσμενές πλαίσιο, οι εταιρείες επισημαίνουν ότι η πασχαλινή κίνηση κινήθηκε χαμηλότερα των προσδοκιών. Το newmoney.gr κάνει λόγο για μείωση περίπου 10% στην επιβατική κίνηση το Πάσχα, κάτι που στερεί κρίσιμα έσοδα από μια περίοδο που παραδοσιακά λειτουργεί ως ανάσα για τα ταμεία του κλάδου. Και αυτό το ποσοστό αποδίδεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ και δεν έχει εντοπιστεί ανεξάρτητη, επίσημη κλαδική μέτρηση που να το επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής.

Την ίδια ώρα, η ευρύτερη αγορά ταξιδιών στην Ελλάδα επηρεάζεται ήδη από το ενεργειακό σοκ. Tornos News και άλλες τουριστικές πηγές είχαν επισημάνει από τον Μάρτιο ότι το αυξημένο κόστος καυσίμων μετατρέπεται σε άμεση πίεση για αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές, με τον κλάδο να προειδοποιεί ότι οι ανατιμήσεις απειλούν να ακριβύνουν αισθητά το συνολικό κόστος των καλοκαιρινών μετακινήσεων.

Περιορισμένη στήριξη, δύσκολη εξίσωση

Η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί με πακέτο περίπου 300 εκατ. ευρώ για να αμβλύνει μέρος της πίεσης από τα καύσιμα και να συγκρατήσει, μεταξύ άλλων, και τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ωστόσο, η αγορά δείχνει ότι η κρατική παρέμβαση δεν αρκεί από μόνη της για να αντισταθμίσει πλήρως μια παρατεταμένη περίοδο ακριβής ενέργειας, ειδικά αν οι διεθνείς εξελίξεις συνεχίσουν να τροφοδοτούν αβεβαιότητα.

Η εξίσωση για την ακτοπλοΐα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη επειδή οι περισσότερες νησιωτικές γραμμές απαιτούν υψηλό καθημερινό λειτουργικό κόστος. Παλιότερη αποτίμηση του κλάδου είχε δείξει ότι η κατανάλωση καυσίμου αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη σε αρκετές βασικές γραμμές, ιδίως στις πιο απαιτητικές νησιωτικές συνδέσεις. Αν και τα συγκεκριμένα ποσά εκείνης της περιόδου δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα σημερινά, εξηγούν γιατί μια τόσο απότομη άνοδος στις τιμές της ενέργειας μεταφράζεται τόσο γρήγορα σε πίεση για περικοπές ή αναθεώρηση του δικτύου.

Το μεγάλο στοίχημα του καλοκαιριού

Το πρόβλημα για την ακτοπλοΐα δεν είναι μόνο η σημερινή επιβάρυνση, αλλά και το τι θα συμβεί στην καρδιά της θερινής περιόδου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι προκρατήσεις για το καλοκαίρι κινούνται θετικά, με στοιχεία της Ferryscanner που μετέδωσε το in.gr να δείχνουν αύξηση περίπου 14,8% στις κρατήσεις για ταξίδια Ιουνίου – Αυγούστου και άνοδο 15,9% στους επιβάτες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Αυτό, όμως, αποτυπώνει τη μελλοντική ζήτηση και όχι απαραίτητα την άμεση οικονομική αντοχή των εταιρειών απέναντι στο τρέχον ενεργειακό σοκ.

Με τα σημερινά δεδομένα, η αγορά στέλνει καθαρό μήνυμα ότι αν η κρίση στη Μέση Ανατολή επιμείνει και οι τιμές καυσίμων παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, η ακτοπλοΐα θα βρεθεί μπροστά σε ακόμη πιο δύσκολες αποφάσεις. Οι περικοπές δρομολογίων που ήδη εμφανίζονται λειτουργούν ως προειδοποιητικό σήμα για ένα καλοκαίρι στο οποίο η βιωσιμότητα ορισμένων γραμμών θα δοκιμαστεί πιο έντονα από ό,τι αναμενόταν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

