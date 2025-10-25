Αλαφούζος: «Η έλευση Μπενίτεθ είναι μία επιβεβαίωση ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο»

Ανακοίνωσε επίσης, την έλευση του Φράνκο Μπαλντίνι ως σύμβουλο του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού

25 Οκτ. 2025 15:00
Pelop News

Ο ισχυρός  άνδρας του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, μίλησε στην παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ και τόνισε ότι η ο Ισπανός προπονητής σηματοδοτεί την αλλαγή στο επίπεδο της ομάδας των «πρασίνων».

 

Ανακοίνωσε επίσης, την έλευση του Φράνκο Μπαλντίνι. Ως σύμβουλο του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού. Ο Γιάννης Αλαφούζος θέλησε να ευχαριστήσει και τον Χρήστο Κόντη, όπως και τον Γιάννη Παπαδημητρίου για τη βοήθειά τους στο σύλλογο.

Ο Γιάννης Αλαφούζος στην ομιλία του δήλωσε ότι δεν θα γίνει αναφορά στο παρελθόν του Παναθηναϊκού, όμως σε μία με δύο εβδομάδες θα υπάρξει επικοινωνία αναφορικά με το παρελθόν του συλλόγου, αλλά και τον γήπεδο στο Βοτανικό.

Αναλυτικά τα λόγια του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού
Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα. Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ξεκάθαρος στόχος η επιστροφή στην κορυφή. Η σημερινή ημέρα είναι μία επιβεβαίωση ότι ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο.

Υποδεχόμαστε σήμερα τον κύριο Μπενίτεθ, έναν από τους κορυφαίος προπονητές παγκοσμίως. Ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του Παναθηναϊκού (σ.σ. δημιουργείται). Ανακοινώνουμε τον Φράνκο Μπαλντίνι ως σύμβουλο ποδοσφαιρικού σχεδιασμού. Η εμπειρία, το κύρος και η στρατηγική του σκέψη θα συμβάλλουν στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει η ομάδα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κόντη.

Τον ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει υψηλότερα από ποτέ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται έναν κορυφαίο προπονητή με σπάνια εμπειρία. Ο κύριος Μπενίτεθ έχει αφήσει αποτύπωμα σε κάθε σταθμό της καριέρας του. Δεν είναι απλά ο νέος προπονητής της ομάδας μας. Είναι ένας ηγέτης. Το μέλλον ανήκει στον Παναθηναϊκό. Σήμερα όλοι είμαστε εδώ για το αύριο της ομάδας.
