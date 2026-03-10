ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

Ο υπουργός Άμυνας στις αυθόρμητες αναφορές στο σύνολο των ψηφοφόρων έχει 34%, ο υπουργός Οικονομικών 16% και ο υπουργός Υγείας 8%

ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί
10 Μαρ. 2026 22:00
Pelop News

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ALLC αμετάβλητη παραμένει η υπουργική τριάδα που οι πολίτες θεωρούν ότι είναι επιτυχημένη, με τον Νίκο Δένδια στην πρώτη θέση, τόσο στο συνολικό κοινό, όσο και μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, τον Κυριάκο Πιερρακάκη στην δεύτερη θέση και τον Αδωνι Γεωργιάδη στην τρίτη. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Μητσοτάκης: Πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίαςhttps://pelop.gr/mitsotakis-proteine-ton-gianni-antetokounbo-gia-to-evropaiko-tagma-axias/

Αναλυτικά, ο υπουργός Άμυνας στις αυθόρμητες αναφορές στο σύνολο των ψηφοφόρων έχει 34%, ο υπουργός Οικονομικών 16% και ο υπουργός Υγείας 8%. Ακολουθούν ο Κωστής Χατζηδάκης (5%), Κικίλιας (3%), Κεραμέως(3%) και Χρυσοχοΐδης(3%).

Μεταξύ των σημερινών ψηφοφόρων της ΝΔ, ο Νίκος Δένδιας λαμβάνει 61%, ο Κυριάκος Πιερρακάκης 43%, ο Άδωνης Γεωργιάδης 27%, ο Κωστής Χατζηδάκης 17% και ακολουθούν και πάλι οι Νίκη Κεραμέως, Βασίλης Κικίλιας και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στο ερώτημα – πάλι με αυθόρμητες απαντήσεις – ποιος θα μπορούσε να ασκήσει καλύτερα τα καθήκοντα του πρωθυπουργού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο «Κανένας» λαμβάνει 54%, ενώ ακολουθούν οι Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας με 5%. Ο πρωθυπουργός κερδίζει δύο μονάδες στην αξιολόγηση σε σχέση με τον Νοέμβριο και φτάνει στο 23%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών: Μειώνεται, αλλά παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα (από το 72% στο 67%) το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι έγινε συγκάλυψη, ενώ το 73% δηλώνει ότι δεν θα τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι. Υπερδιπλασιάζεται, αλλά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (από το 7% στο 15%) το ποσοστό εκείνων που λένε ότι η η κυβέρνηση έχει κάνει όσα πρέπει ώστε να είναι ασφαλή τα τρένα.

Παράλληλα, πάνω από ένας στους δύο – το 53% – δηλώνει ότι έχει γίνει μάρτυρας διαπληκτισμών ή βιαιοπραγιών στον δρόμο για ασήμαντη αφορμή.
ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:23 Πώς να προλάβετε τις αλλεργίες της άνοιξης, η λήψη προληπτικών μέτρων
23:03 Ανείπωτη τραγωδία: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο, ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Απριλίου, αναλυτικά οι ημερομηνίες
22:46 Πολλά τα λεφτά στο Τζόκερ, οι τυχεροί αριθμοί
22:45 Αντεπίθεση της μικρής οθόνης με Eurovision, Μουντιάλ, Ρουβά, Μπέζο, Ντενίση και Μακρυπούλια
22:39 Αυτοψία Νικολακόπουλου σε Ωλένη και Γούμερο, έρχεται στον Πύργο ο Κατσαφάδος
22:35 Μπορείς μόνο με 2.000 φορητές τουαλέτες να γίνεις εκατομμυριούχος; Η απάντηση είναι ναι!
22:30 Τραμπ σε Ιράν: Αν βάλατε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, οι στρατιωτικές συνέπειες θα είναι πρωτόγνωρες
22:20 Κινηματογραφική απόδραση: Από τις σκάλες το έσκασαν από τους φρουρούς οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Τεχεράνη: Νέες εκρήξεις, άγνωστο ποιοι ήταν οι στόχοι
22:00 ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί
21:50 «Η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν»
21:40 Ρωσία: Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ, ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Αποκάλυψη Reuters: Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν
21:20 Ένα σούπερ-τάνκερ πέρασε από το Ορμούζ μεταφέροντας ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα
21:10 Λευκός Οίκος: Το αμερικανικό ναυτικό δεν έχει συνοδεύσει πλοίο μέσω του στενού του Ορμούζ
21:00 Μητσοτάκης: Πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας
20:50 Παρθενάκης στον peloponnisos FM: «Το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης βρήκε την χαμένη αίγλη»
20:40 «Ήρθε κάποιος, ο οποίος πήγε να μου επιτεθεί σεξουαλικά. Έπεσα στην ώρα που κάνουν την προσευχή τους», μαρτυρία Μοιραράκη για το ταξίδι στο Ιράν
20:29 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε τον ΝΟ Σαρωνίδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ