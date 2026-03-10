ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ALLC αμετάβλητη παραμένει η υπουργική τριάδα που οι πολίτες θεωρούν ότι είναι επιτυχημένη, με τον Νίκο Δένδια στην πρώτη θέση, τόσο στο συνολικό κοινό, όσο και μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, τον Κυριάκο Πιερρακάκη στην δεύτερη θέση και τον Αδωνι Γεωργιάδη στην τρίτη. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Αναλυτικά, ο υπουργός Άμυνας στις αυθόρμητες αναφορές στο σύνολο των ψηφοφόρων έχει 34%, ο υπουργός Οικονομικών 16% και ο υπουργός Υγείας 8%. Ακολουθούν ο Κωστής Χατζηδάκης (5%), Κικίλιας (3%), Κεραμέως(3%) και Χρυσοχοΐδης(3%).

Μεταξύ των σημερινών ψηφοφόρων της ΝΔ, ο Νίκος Δένδιας λαμβάνει 61%, ο Κυριάκος Πιερρακάκης 43%, ο Άδωνης Γεωργιάδης 27%, ο Κωστής Χατζηδάκης 17% και ακολουθούν και πάλι οι Νίκη Κεραμέως, Βασίλης Κικίλιας και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στο ερώτημα – πάλι με αυθόρμητες απαντήσεις – ποιος θα μπορούσε να ασκήσει καλύτερα τα καθήκοντα του πρωθυπουργού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο «Κανένας» λαμβάνει 54%, ενώ ακολουθούν οι Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας με 5%. Ο πρωθυπουργός κερδίζει δύο μονάδες στην αξιολόγηση σε σχέση με τον Νοέμβριο και φτάνει στο 23%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών: Μειώνεται, αλλά παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα (από το 72% στο 67%) το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι έγινε συγκάλυψη, ενώ το 73% δηλώνει ότι δεν θα τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι. Υπερδιπλασιάζεται, αλλά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (από το 7% στο 15%) το ποσοστό εκείνων που λένε ότι η η κυβέρνηση έχει κάνει όσα πρέπει ώστε να είναι ασφαλή τα τρένα.

Παράλληλα, πάνω από ένας στους δύο – το 53% – δηλώνει ότι έχει γίνει μάρτυρας διαπληκτισμών ή βιαιοπραγιών στον δρόμο για ασήμαντη αφορμή.



