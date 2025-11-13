Αλέξης Μητρόπουλος στον Peloponnisos FM: «Η οικονομική ελίτ επαναφέρει τον Τσίπρα»

Σε μια περίοδο όπου το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα μοιάζει με ωρολογιακή βόμβα, η συνέντευξη του καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλου στην «Π» δεν αφήνει περιθώρια για ευγένειες. Ο Τσίπρας, κατά τον καθηγητή, δεν ήταν θύμα της Τρόικας αλλά ενεργός εκτελεστής πολιτικών επιλογών που φόρτωσαν τη χώρα με το τρίτο μνημόνιο. Ο νόμος Κατρούγκαλου, που υπονόμευσε τις συντάξεις των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των εμπόρων, ήταν το εργαλείο αυτής της επιλογής και όχι αναγκαστική επιβολή. Στο πλευρό του, ο Γιάνης Βαρουφάκης αποτέλεσε μοιραίο πρόσωπο: τα στρατηγικά του λάθη και οι λανθασμένες εκτιμήσεις στην επικοινωνία με την Ευρώπη ενίσχυσαν την πίεση για ψήφιση ενός νομοθετικού τερατουργήματος.

Παράλληλα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την πιο δραματική δημογραφική κατάρρευση των τελευταίων δεκαετιών: οι γεννήσεις το 2024 ήταν οι λιγότερες από το 1932, ενώ η γήρανση του πληθυσμού και η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού μετατρέπουν τις συντάξεις σε όλο και μικρότερες επιταγές σε σχέση με την Ευρώπη. Ο καθηγητής υπενθυμίζει ότι, παρά τις τεχνικές βελτιώσεις στην έκδοση συντάξεων, η αγοραστική τους δύναμη μειώνεται συνεχώς, και οι μέσες ελληνικές συντάξεις πλέον συγκλίνουν με χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αντί να παραμένουν ανταγωνιστικές στην Ευρωζώνη.

Η συνέντευξη αναδεικνύει με σαφήνεια ότι η κρίση του ασφαλιστικού είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, λανθασμένων στρατηγικών και δομικών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων. Το δημογραφικό δεν είναι απλώς ένας αριθμός· είναι η πραγματική χρονοβόμβα που απειλεί την κοινωνική συνοχή και την αξιοπρέπεια των συνταξιούχων.

-Το ασφαλιστικό και οι συντάξεις απασχολούν χιλιάδες συμπολίτες μας. Πώς βλέπετε την κατάσταση σήμερα;

Το ασφαλιστικό είναι ένα κομβικό ζήτημα για όλες τις κοινωνίες. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Είμαστε μεταξύ των πέντε χωρών στον πλανήτη με την ταχύτερη δημογραφική κατάρρευση. Το 2024 καταγράφηκαν οι λιγότερες γεννήσεις από το 1932. Παράλληλα, μειώνεται το εργατικό δυναμικό, οι κοινωνίες γηράσκουν, και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν τρόπους να αμβλύνουν τις συνέπειες στον κοινωνικό και ασφαλιστικό τομέα.

-Πιστεύετε ότι το σημερινό σύστημα είναι βιώσιμο ή απλώς ανακυκλώνει τα ίδια προβλήματα;

Στο τεχνικό κομμάτι έχουν γίνει βήματα. Η έκδοση συντάξεων είναι ταχύτερη από παλιά, χάρη και σε δικαστικές αποφάσεις που καταδίκασαν τον ΕΦΚΑ για καθυστερήσεις, όπως η πρώτη απόφαση στην Ευρώπη, πριν τέσσερα χρόνια, που υποχρέωσε τον ΕΦΚΑ να πληρώσει 5.000 ευρώ σε ασφαλισμένη της Πάτρας για τετραετή καθυστέρηση. Ομως, στο οικονομικό κομμάτι, οι συντάξεις γίνονται όλο και μικρότερες, μειώνεται η αγοραστική τους δύναμη και αποκλίνουμε από χώρες της Ευρωζώνης. Συγκλίνουμε πλέον με χώρες όπως Βουλγαρία και Ρουμανία, των οποίων οι μέσες συντάξεις το 2024 φτάνουν το 85-90% των ελληνικών. Αυτό δεν είναι θετική εξέλιξη.

-Τι προβλέπετε για τις νέες συντάξεις;

Μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, οι νέες συντάξεις, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, είναι 20-25% μικρότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες πριν το 2016. Πληττόμενες ομάδες είναι οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμποροι. Οι αλγόριθμοι που εφαρμόστηκαν μειώνουν σημαντικά το ύψος των συντάξεων. Παράλληλα, η τεχνική βελτίωση στην έκδοση των αποφάσεων είναι σαφής και πρέπει να αναγνωριστεί. Παλιότερα η έκδοση μιας σύνταξης μπορούσε να διαρκέσει πολλά χρόνια.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

– Ο κ. Κατρούγκαλος ήταν τελικά το μοιραίο πρόσωπο για το ασφαλιστικό; Ηταν ο ολετήρας που υπονόμευσε ή ανατίναξε το σύστημα ή όχι;

Ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν υλοποίηση του τρίτου μνημονίου (Ν. 4336/15). Προέδρευα στη Βουλή όταν ψηφίστηκε και δεν το ψήφισα. Είπα στον κύριο Τσίπρα: γιατί να καταργήσεις το ΕΚΑΣ, γιατί να αυξήσεις τα όρια ηλικίας των γυναικών, γιατί να μειώσεις επικουρικές και εφάπαξ; Η επιλογή ήταν της κυβέρνησης Τσίπρα. Ο Κατρούγκαλος ήταν καλός συνάδελφος, αλλά η ευθύνη ήταν πολιτική επιλογή, όχι αναγκαστική επιβολή.

-Αν δεν υπάκουε ο Τσίπρας στις απαιτήσεις της Τρόικας, τι θα συνέβαινε;

Θα μπορούσε να ξαναδιαπραγματευτεί με άλλους ηγέτες των μνημονιακών κομμάτων. Δεν ήταν αναγκαίο να βγούμε από την Ευρώπη. Η λύση ήταν να ζητήσει χρόνο, να ζητήσει συγγνώμη από τον λαό και καλύτερους όρους για το ασφαλιστικό.

-Υπήρχε εναλλακτική λύση για να ψηφιστεί ο νόμος χωρίς σκληρά μέτρα;

Ναι, υπήρχε. Η λύση ήταν να μην ψηφιστεί το μνημόνιο όπως εισηγήθηκε και να ξαναδιαπραγματευτεί με τους άλλους προθύμους των μνημονιακών κομμάτων, ώστε να μειωθεί η σκληρότητα των μέτρων.

-Θεωρείτε δηλαδή, ότι η χώρα φορτώθηκε το τρίτο μνημόνιο εξαιτίας του Τσίπρα;

Ναι, η χώρα φορτώθηκε το τρίτο μνημόνιο εξαιτίας του Τσίπρα, αλλά δεν υπήρχε δόλος. Η κυβέρνηση δεν κατάλαβε πλήρως τη σκληρότητα και τις κοινωνικές επιπτώσεις των όρων που της επέβαλε η Ευρώπη.

ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

-Κύριε καθηγητά, ποιο ρόλο είχε ο Γιάνης Βαρουφάκης στη διαπραγμάτευση του 2015; Οι επιλογές του επηρέασαν το αποτέλεσμα για το ασφαλιστικό και τη χώρα;

Ο Βαρουφάκης υπήρξε μοιραίο πρόσωπο σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις εκείνης της περιόδου. Οι συζητήσεις και οι κινήσεις του μέχρι τη στιγμή της παραίτησής του ή της αποπομπής του είχαν σημαντική επίδραση. Κάποια λάθη έγιναν στην επικοινωνία με την Ευρώπη και στην αξιολόγηση των όρων, γεγονός που συνέβαλε στην πίεση που δέχτηκε η Ελλάδα για την ψήφιση του τρίτου μνημονίου. Δεν ήταν μόνο επιλογή του Τσίπρα· η στρατηγική Βαρουφάκη επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα, αλλά η βασική ευθύνη παρέμεινε πολιτική, στο επίπεδο της κυβέρνησης Τσίπρα.

Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ

-Δικαιούται… Ιθάκης ο Αλέξης Τσίπρας για τις αποφάσεις του εκείνης της περιόδου;

Περιμένουμε να δούμε. Η τελική κρίση θα γίνει με βάση την πλήρη αλήθεια για τα γεγονότα από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2015.

-Θα παίξει ξανά ρόλο ο Τσίπρας στην πολιτική σκηνή και γιατί;

Ναι, θα έχει ρόλο. Ενα κομμάτι της οικονομικής ελίτ επέλεξε να τον επαναφέρει και να τον ενθαρρύνει να επιστρέψει στην πολιτική. Η επανεμφάνισή του δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων που τον υποστηρίζουν.

-Εσείς, θα επιστρέφατε στην πολιτική;

Οχι, δεν σκοπεύω να επιστρέψω. Ασχολούμαι με την έρευνα, την ένωση για την υπεράσπιση των εργαζομένων και τη συγγραφική μου δραστηριότητα. Δεν μετανιώνω για τίποτα από όσα έκανα ως μαθητής, φοιτητής ή βουλευτής. Κάνουμε λάθη, έχουμε και επιτυχίες, αλλά συνεχίζουμε.

