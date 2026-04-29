Αλέξης Τσίπρας: «Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά», προαναγγελία νέου κόμματος

Σε μια ομιλία με έντονο άρωμα προεκλογικής περιόδου, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι η πολιτική του διαδρομή περνά πλέον σε μια νέα φάση. Από το βήμα της εκδήλωσης για την «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή συνεχίζεται με νέους σχηματισμούς και πρόσωπα, στοχεύοντας στη ριζική ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης.

Ο κ. Τσίπρας περιέγραψε την ανάγκη για έναν «προγραμματικά συμπαγή και αποτελεσματικό φορέα», ο οποίος θα υπερβαίνει τους σημερινούς σχηματισμούς της Αριστεράς και του προοδευτικού κέντρου. «Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας σε μια «ηθική επανάσταση» που θα βασίζεται στην αξιοκρατία και τη διαφάνεια.

Σκληρή κριτική Η επίθεση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν ολομέτωπη, με τον πρώην πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί την έκφραση «όροι μαφίας» για τον τρόπο διακυβέρνησης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των υποκλοπών, καταγγέλλοντας «εγκληματική συγκάλυψη» μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην επανεκκινήσει την έρευνα παρά τα νέα στοιχεία για το λογισμικό Predator. «Όταν έντιμοι λειτουργοί μένουν άφωνοι, εμείς οφείλουμε να καταγγείλουμε το έγκλημα», τόνισε.

Προγραμματικές δεσμεύσεις

Πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε μια δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης:

Ακρίβεια: Μείωση του ΦΠΑ στο 6% σε βασικά είδη, πλαφόν στα κέρδη των μεσαζόντων και ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών.

Ενέργεια: Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ρεύματος σε προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό.

Στέγαση: Αυστηρός έλεγχος στο Airbnb, κατάργηση της Golden Visa για αγορά κατοικίας και δημιουργία κοινωνικής κατοικίας μέσω δημόσιων επενδύσεων.

Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας απηύθυνε κάλεσμα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, από τους νέους έως τους επαγγελματίες και τους αγρότες, να μετατρέψουν τη βούληση για αλλαγή σε «ορμητική πολιτική δύναμη», προετοιμάζοντας το έδαφος για την επίσημη ανακοίνωση του νέου του πολιτικού βήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



