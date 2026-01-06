Αλεξόπουλος: «Σε μια εποχή προκλήσεων το μήνυμα των Θεοφανείων μάς καλεί να επιλέξουμε τη διαφάνεια αντί της σύγχυσης και την ελπίδα αντί της παραίτησης»

Φως κι ελπίδα «πλημμύρισε» τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας κατά τον λαμπρό εορτασμό των Θεοφανείων, σε μια τελετή που συνδύασε τη θρησκευτική ευλάβεια με τη ζωντάνια της τοπικής κοινωνίας.

Το πρωί τελέστηκε ο Μεγάλος Αγιασμός στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης στην Κάτω Αχαΐα, προεξάρχοντος του Αρχιερατικού Επιτρόπου Δύμης, π. Απόστολου Δημητρόπουλου, παρουσία σύσσωμης της δημοτικής Αρχής με επικεφαλής τον Δήμαρχο, Γρηγόρη Αλεξόπουλο, της βουλευτή, Χριστίνας Αλεξοπούλου, του εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Πάνου Σακελλαρόπουλου, του αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, Τάκη Αντωνόπουλου, δημοτικών συμβούλων, προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, των τοπικών Αρχών και φορέων και πλήθους πιστών.

Ακολούθησε η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στο αλιευτικό καταφύγιο των Αλυκών, όπου το πλήθος των πιστών είχε συγκεντρωθεί από νωρίς.

Η στιγμή της κατάδυσης που έγινε από το καΐκι «Γεώργιος» στο οποίο επιβιβάστηκαν οι ιερείς και οι εκπρόσωποι φορέων ήταν η πιο συγκινητική της ημέρας, με πολλούς τολμηρούς νεαρούς να αψηφούν τις χαμηλές θερμοκρασίες και να βουτούν στα νερά κρατώντας τη Γαλανόλευκη και τιμώντας το πατροπαράδοτο έθιμο.

Τον Σταυρό κατάφερε να ανασύρει από τη θάλασσα ο Θανάσης Κυριακόπουλος από τις Αλυκές, στον οποίο ο Δήμαρχος παρέδωσε ένα αναμνηστικό δώρο και παράλληλα συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες για την πίστη και το θάρρος τους και ευχαρίστησε τον ΣΕΔΙΠ Δυτικής Αχαΐας για την ναυαγοσωστική κάλυψη.

Σε δηλώσεις του για την ημέρα ο Δήμαρχος ανέφερε πως «τα Θεοφάνεια δεν είναι μόνο μια κορυφαία στιγμή της ορθόδοξης παράδοσής μας, είναι μια υπενθύμιση της ανάγκης για φως, καθαρότητα και αναγέννηση σε κάθε επίπεδο της ζωής μας. Ο αγιασμός των υδάτων συμβολίζει τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, τη συλλογική ευθύνη και την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας με γνώμονα το κοινό καλό. Σε μια εποχή προκλήσεων και αβεβαιότητας, το μήνυμα των Θεοφανείων μάς καλεί να επιλέξουμε τη διαφάνεια αντί της σύγχυσης, τη συνεργασία αντί της απομόνωσης και την ελπίδα αντί της παραίτησης. Και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε ως δημοτική Αρχή. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, με υγεία, φως και δύναμη».

Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης, Πάνος Σακελλαρόπουλος ανέφερε «τα Θεοφάνεια μάς καλούν να κρατήσουμε ζωντανό το φως μέσα μας και να το μοιραστούμε. Όχι μόνο ως ευχή, αλλά ως στάση ζωής. Σε έναν κόσμο που συχνά σκληραίνει, ας επιλέξουμε το φως που ενώνει: το φως της κατανόησης, της αλληλεγγύης και της ενσυναίσθησης, του σεβασμού, της ισότητας και της ευγένειας. Ας επιστρέψουμε στις βασικές αξίες της καθημερινής συμπεριφοράς, αυτές που συχνά χάνονται στην ταχύτητα της σύγχρονης ζωής. Κι ας παραδώσουμε μια κοινωνία καλύτερη απ’ ό,τι τη βρήκαμε.

Με περισσότερο φως και λιγότερο θόρυβο. Φωτεινά Θεοφάνεια, με βαθιά πίστη, καρδιά ανοιχτή, καθαρή ψυχή και βλέμμα στραμμένο στο αύριο».

Την εκδήλωση πλαισίωσε με νησιώτικους χορούς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Αχαΐας «Πάλεια».

