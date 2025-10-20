Αλεξόπουλος στον ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: «Δεν πάει άλλο… Ζητώ άμεση και ξεκάθαρη δράση»

Τη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Δυτικής Αχαΐας εξαιτίας της ζωονόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με αποτέλεσμα τη θανάτωση μέχρι σήμερα περίπου 12.000 ζώων στο σύνολο των 15.000 σ’ όλη τη Δυτική Ελλάδα, μετέφερε στον γενικό γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος σε σύσκεψη που έγινε το πρωί της Δευτέρας, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Ο κ. Αλεξόπουλος επεσήμανε σε όλους τους τόνους την επιτακτική ανάγκη άμεσης λήψης επιπρόσθετων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, η οποία μεταδίδεται με εκρηκτικό ρυθμό, καθώς όπως και την άμεση και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων, οι οποίοι δύο μήνες μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στην περιοχή δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα.

Όπως είπε, ο Δήμαρχος «εδώ και δύο μήνες και παρά τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι κτηνοτρόφοι του Δήμου μας που επλήγησαν από τη ζωονόσο της ευλογιάς και έχασαν το εισόδημά τους, παραμένουν αβοήθητοι. Οι κτηνοτρόφοι του Δήμου μας και τα ζώα τους που θανατώνονται καθημερινά δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι που κρατούν ζωντανό τον πρωτογενή μας τομέα και χάνοντας το ζωικό τους κεφάλαιο, χάνουν και το μέλλον τους. Ο Δήμος μας έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή, αλλά κανείς από την Πολιτεία δεν φαίνεται να συμμερίζεται τον πόνο και την αγωνία τους. Δεν πάει άλλο… Ζητώ άμεση και ξεκάθαρη δράση από την κεντρική εξουσία: γρήγορες αποζημιώσεις, έκτακτο βοήθημα, ρύθμιση των οφειλών τους, αποζημίωση των ζωοτροφών, δωρεάν παροχή απολυμαντικών, πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Καλές οι εκκλήσεις που απευθύνει το Υπουργείο για τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και τις προειδοποιήσεις για lockdown, αλλά πάνω απ’ όλα για εμάς είναι ο άνθρωπος και η επιβίωσή του».

Ο κ. Αλεξόπουλος κάλεσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να επισκεφθεί τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν απειλεί μόνο το ζωικό κεφάλαιο, αλλά εκατοντάδες οικογένειες που βλέπουν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται και μαζί τους, να χάνεται κάθε ελπίδα για την τοπική οικονομία και το μέλλον της υπαίθρου.

Εξ άλλου στη σύσκεψη τέθηκε και το ζήτημα της ταφής των νεκρών ζώων, για το οποίο ο Δήμαρχος, ξεκαθάρισε πως ο Δήμος δεν θα διαθέσει χώρο, εξαιτίας των κινδύνων που εγκυμονεί μία τέτοια ενέργεια για το περιβάλλον, τον υδροφόρο ορίζοντα και την δημόσια υγεία και κάλεσε το Υπουργείο να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις για να συνεχιστεί η καύση.
Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Γιάννης Θανασούλιας, ο οποίος ζήτησε από τον γενικό γραμματέα να εξεταστεί το αίτημα απαγόρευσης του κυνηγιού στις πληγείσες περιοχές, καθώς υπάρχει κίνδυνος διασποράς της νόσου από τα κυνηγετικά σκυλιά.
