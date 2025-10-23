Αλιμος: Διασωληνωμένος 15χρονος στη ΜΕΘ, κατέρρευσε σε γυμναστήριο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», 15χρονος που το απόγευμα της Τετάρτης 22/10/2025 κατέρρευσε σε γυμναστήριο στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 15χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή

Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπείο Βούλας. Αφού δέχτηκε εκεί τις πρώτες βοήθειες, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν επίσης λόγο για ένα κάταγμα στο ινιακό οστό, πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του.

