Άλιμος: Μάντρα πολυκατοικίας δεν άντεξε την έντονη βροχή, παρασύρθηκαν και αυτοκίνητα

Δρόμοι που έγιναν ποτάμια, πλημμυρισμένα υπόγεια, διακοπές ρεύματος και δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας είναι ό,τι άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε χθες την Αττική.

Ο κύριος όγκος του νερού έπεσε στα Νότια Προάστια με τον Άλιμο να βρίσκεται στο επίκεντρο της νεροποντής η οποία μετέτρεψε αρκετούς δρόμους σε χείμαρρους. Στην οδό Λυσικράτους, τα ορμητικά νερά κάλυψαν το οδόστρωμα με αποτέλεσμα μια μάντρα πολυκατοικίας να καταρρεύσει και να «βουλιάξει» στην είσοδο της οικοδομής.

Όπως περιγράφουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα το ύψος του νερού είχε φτάσει μέχρι και το 1,5 μέτρο και μέσα σε 5 λεπτά παρέσυρε τη μάντρα.

Νέος ποταμός στον Άλιμο παράσυρε τα πάντα στο πέρασμα του. Οδός Λυσικράτους και καλαμακίου. ⚡️Το 112 καμία Προειδοποίηση. Ο επιβάτης στο όχημα που φαίνεται προς το τέλος του βίντεο παραλίγο να πνίγει και ανέβηκε στην οροφή να σωθεί Βίντεο : Ξένια Δρακοπούλου pic.twitter.com/0J3OdKAihw — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 24, 2025



Παράλληλα, επισημαίνουν πως από τύχη δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός ενώ το ξημέρωμα των Χριστουγέννων τους βρήκε με τις σκούπες στα χέρια να προσπαθούν να μαζέψουν τα νερά και τις λάσπες από την είσοδο και το ασανσέρ της πολυκατοικίας.

«Μέχρι και το ασανσέρ είχε πλημμυρίσει από νερά, βράχηκε ο θάλαμος, έπεσαν κάποιες ασφάλειες από πάνω και δεν λειτουργεί πλέον. Είχε ξεκινήσει να βρέχει το απόγευμα σιγά-σιγά. Στην αρχή τα τράβηξαν τα νερά οι υπόνομοι. Μετά, όμως, όταν άρχισε η δυνατή η βροχή μέσα σε 5-7 λεπτά πλημμύρισε, ανέβηκε το νερό στο 1.60 , στο 1.70 , έριξε τη μάντρα κάτω και πλημμύρισαν τα πάντα.

Η κοπέλα που μένει στον πρώτο όροφο σηκώθηκαν και έφυγαν, έπαθε υστερία. Νόμιζε ότι θα γκρεμιζόταν το σπίτι γιατί η μάντρα έπεσε πάνω στις κολώνες και τραντάχτηκε όλη η πολυκατοικία», λέει ο κ. Παναγιώτης ο οποίος μένει στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Λυσικράτους και αφού άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο από την κατάρρευση της μάντρας είδε τα ορμητικά νερά να φτάνουν μέχρι το μπαλκόνι του.

Ο ίδιος περιγράφει και τις σκηνές πανικού που εκτυλίχθηκαν στο δρόμο όπου οδηγοί ανέβηκαν πάνω στα αυτοκίνητά τους για να γλυτώσουν από τα νερά την ώρα που παρκαρισμένα οχήματα έπλεαν σαν βάρκες πάνω από τα πεζοδρόμια.

