Άλιμος: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ένοπλες ληστείες – Χρησιμοποιούσαν πιστόλια και χαντζάρες

Στη σύλληψη δύο ανήλικων, ηλικίας 16 και 17 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. στον Άλιμο, μετά από σειρά ένοπλων ληστειών σε καταστήματα της περιοχής.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται ότι εισέβαλλαν σε περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων, απειλώντας υπαλλήλους με πιστόλια απομίμησης και χαντζάρες, αφαιρώντας τις εισπράξεις.

Δρούσαν νυχτερινές ώρες – Είχαν ρόλους και σχέδιο

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι ανήλικοι δρούσαν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η κίνηση ήταν περιορισμένη.

Ο 16χρονος εισερχόταν στα καταστήματα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και απειλούσε τους υπαλλήλους, ενώ ο 17χρονος παρέμενε σε κοντινή απόσταση, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος» και οδηγός της μοτοσικλέτας διαφυγής.

Πεζή καταδίωξη και αντίσταση στη σύλληψη

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να κινούνται πεζή.

Στη θέα των αστυνομικών προσπάθησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πεζή καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής, πέταξαν στο έδαφος κράνη και κουκούλες τύπου full-face.

Ο 17χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «401».

Οπλοστάσιο και ευρήματα στις έρευνες

Στην κατοχή του 16χρονου βρέθηκαν μαχαίρι και χαντζάρα μήκους 57 εκατοστών, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεταλλική απομίμηση πιστολιού που χρησιμοποιούσε η ομάδα.

Σε έρευνες στα σπίτια των ανηλίκων εντοπίστηκαν επιπλέον:

μαχαίρια

αλυσοπρίονο

ασύρματος

σφυρί

μάσκα και γάντια

φορέας αλεξίσφαιρου γιλέκου

κατσαβίδια και άλλα αντικείμενα

Συλλήψεις και για τους γονείς

Εκτός από τους ανήλικους, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά εμπλοκή σε έξι ληστείες και μία κλοπή μοτοσικλέτας.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

