Άλιμος: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ένοπλες ληστείες – Χρησιμοποιούσαν πιστόλια και χαντζάρες

Σε έξι ληστείες και μία κλοπή μοτοσικλέτας εμπλέκονται οι δράστες – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Άλιμος: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ένοπλες ληστείες – Χρησιμοποιούσαν πιστόλια και χαντζάρες
26 Απρ. 2026 11:06
Pelop News

Στη σύλληψη δύο ανήλικων, ηλικίας 16 και 17 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. στον Άλιμο, μετά από σειρά ένοπλων ληστειών σε καταστήματα της περιοχής.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται ότι εισέβαλλαν σε περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων, απειλώντας υπαλλήλους με πιστόλια απομίμησης και χαντζάρες, αφαιρώντας τις εισπράξεις.

Δρούσαν νυχτερινές ώρες – Είχαν ρόλους και σχέδιο

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι ανήλικοι δρούσαν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η κίνηση ήταν περιορισμένη.

Ο 16χρονος εισερχόταν στα καταστήματα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και απειλούσε τους υπαλλήλους, ενώ ο 17χρονος παρέμενε σε κοντινή απόσταση, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος» και οδηγός της μοτοσικλέτας διαφυγής.

Πεζή καταδίωξη και αντίσταση στη σύλληψη

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να κινούνται πεζή.

Στη θέα των αστυνομικών προσπάθησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πεζή καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής, πέταξαν στο έδαφος κράνη και κουκούλες τύπου full-face.

Ο 17χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «401».

Οπλοστάσιο και ευρήματα στις έρευνες

Στην κατοχή του 16χρονου βρέθηκαν μαχαίρι και χαντζάρα μήκους 57 εκατοστών, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεταλλική απομίμηση πιστολιού που χρησιμοποιούσε η ομάδα.

Σε έρευνες στα σπίτια των ανηλίκων εντοπίστηκαν επιπλέον:

  • μαχαίρια
  • αλυσοπρίονο
  • ασύρματος
  • σφυρί
  • μάσκα και γάντια
  • φορέας αλεξίσφαιρου γιλέκου
  • κατσαβίδια και άλλα αντικείμενα

Συλλήψεις και για τους γονείς

Εκτός από τους ανήλικους, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά εμπλοκή σε έξι ληστείες και μία κλοπή μοτοσικλέτας.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:55 Παναιγιάλειος – Αντώνης Ρέλλας στην «Π»: «Αυτό που βιώσαμε ήταν ένα γήπεδο-στάβλος»
13:44 Η πρόταση του Τριαντάφυλλου Μασμανίδη: Η ιδανικότερη αξιοποίηση της Πειραϊκής-Πατραϊκής
13:34 ΠΑΣΟΚ: Ο Τσουκαλάς αποκάλυψε πως δεν θα είναι αυτός ο νέος γραμματέας
13:33 Ερχεται το φορητό ψηφιακό πλανητάριο στην Πάτρα
13:17 Περού: Σπάνιο απολίθωμα καρχαρία 9 εκατ. ετών αποκαλύπτει το «τελευταίο γεύμα» του προϊστορικού θηρευτή
13:16 ΟΦΗ: Ποιος και πώς τον έκανε ξανά μεγάλο και Κυπελλούχο
13:05 Το νοσηλευτικό προσωπικό εγκαταλείπει μαζικά το ΕΣΥ – Περιμένουν την ευκαιρία για έξοδο
12:56 Ηράκλειο: Παρουσιάζεται το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Ετοιμασίες για το νέο κόμμα
12:51 ΝΕΠ: Ζαφειροπούλου και Γκόργκου για πρόκριση στην Ηλιούπολη
12:46 Οι Κορασίδες της ΝΕΠ στο 2ο διεθνές τουρνουά «Γ. Κατσούλης be a better team» (Κ16)
12:44 Τι είπε η Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς
12:35 EuroLeague: Ο Σάσα Βεζένκοβ MVP για τη σεζόν 2025-26 – Δεύτερη φορά στην κορυφή της Ευρώπης
12:26 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Τα στενά με τις χουρμαδιές
12:17 Γεωργιάδης για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Αντιευρωπαϊκή η ισόβια αυτοανανέωση θητείας
12:14 Αναστασάκη και Κώστας Σταμούλης επικράτησαν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 10.000μ. στο Αίγιο
12:08 Τσερνόμπιλ: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία»
12:01 Ο Νίκος Πορτοκάλογλου πέρασε τρεις ημέρες με μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πάτρας
11:53 Ανώδυνη ήττα για τα κορίτσια της Παναχαϊκής, σήμερα η αυλαία με Κελεό
11:50 Στάση αναμονής από την ΕΚΤ για τα επιτόκια – Τον Ιούνιο οι αποφάσεις
11:39 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ήμουν «πίτα» όταν σκέφτηκα το «Δυο Μέρες Μόνο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
