Αλλαγή ημερομηνιών για τις μάχες του ΝΟΠ με τα Χανιά

Μετά από αίτημα του ΝΟ Χανιών, άλλαξαν οι ημερομηνίες των αγώνων της 1ης φάσης των Play-Out στο πόλο ανάμεσα σε ΝΟΠ και Χανιά.

Ο αγώνας που ήταν αρχικά προγραμματισμένος για την Δευτέρα 27 Απριλίου, μετατέθηκε για την Δευτέρα 4 Μαΐου στην Πάτρα, με ώρα έναρξης τις 16.00 και ο δεύτερος αγώνας της σειράς για τις 7 Μαΐου στην Αθήνα, ενώ ακόμα δεν έχει οριστεί ο τρίτος αγώνας που δνε ξέρουμε αν θα χρεθαστεί.

Πάντως, οι “δαίμονες” συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία τους για την πρώτη μονομαχία με τα Χανιά.

