Αλλαγή ώρας τα ξημερώματα της Κυριακής: Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί στις πρώτες μετακινήσεις

Τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου η χειμερινή ώρα αποτελεί παρελθόν και η χώρα περνά επισήμως στη θερινή, με τους δείκτες των ρολογιών να μετακινούνται μία ώρα μπροστά, από τις 03:00 στις 04:00, όπως προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αλλαγή ώρας την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Για τους οδηγούς, όμως, η συγκεκριμένη αλλαγή δεν είναι πάντα τόσο ουδέτερη όσο μοιάζει. Η προσαρμογή στο νέο ωράριο, έστω και αν αφορά μία μόνο ώρα, μπορεί να φέρει κόπωση, υπνηλία και μικρότερη συγκέντρωση, στοιχεία που σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές για την οδική ασφάλεια επηρεάζουν τον χρόνο αντίδρασης, την προσοχή και τη λήψη αποφάσεων πίσω από το τιμόνι.

Αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία στις πρώτες διαδρομές μετά την αλλαγή της ώρας, όταν αρκετοί οδηγοί καλούνται να κινηθούν με λιγότερο ύπνο ή με διαταραγμένο πρόγραμμα ξεκούρασης. Η διεθνής βιβλιογραφία καταγράφει ότι η μετάβαση στη θερινή ώρα μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμη διαταραχή του ύπνου και αίσθημα κόπωσης, αν και τα ευρήματα για την άμεση επίδραση στα τροχαία ατυχήματα δεν είναι απόλυτα ομόφωνα.

Παράλληλα, παρότι η ημέρα σταδιακά μεγαλώνει, οι πρωινές μετακινήσεις των πρώτων ημερών γίνονται σε πιο σκοτεινές συνθήκες απ’ ό,τι είχαν συνηθίσει πολλοί οδηγοί. Αυτό σημαίνει ότι όσοι βγαίνουν νωρίς στον δρόμο, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη, σε σημεία με αυξημένη κυκλοφορία ή κοντά σε σχολικές μονάδες, χρειάζεται να έχουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς η χαμηλή φωτεινότητα επηρεάζει την ορατότητα και τον χρόνο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά πρόσωπα, ποδήλατα ή πεζοί.

Αντίστοιχα, στο επαρχιακό και περιφερειακό οδικό δίκτυο, οι οδηγοί καλούνται να είναι πιο συγκρατημένοι, ειδικά στις πολύ πρωινές ώρες, όταν η περιορισμένη ορατότητα μπορεί να συνδυαστεί με απρόβλεπτες κινήσεις ζώων ή με μικρότερα περιθώρια αντίδρασης.

Η αλλαγή της ώρας, λοιπόν, μπορεί να θεωρείται μια συνηθισμένη ετήσια διαδικασία, στην πράξη όμως επηρεάζει την καθημερινή οδηγική συμπεριφορά περισσότερο απ’ όσο συχνά υπολογίζεται. Λίγη περισσότερη προσοχή, χαμηλότερες ταχύτητες όπου χρειάζεται και καλύτερη προετοιμασία πριν από τη διαδρομή είναι τα βασικά στοιχεία για πιο ασφαλείς μετακινήσεις τις πρώτες ημέρες της θερινής ώρας.

