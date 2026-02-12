Αλλαξε ημέρα διεξαγωγής το Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή
Μετατέθηκε ύστερα από κοινό αίτημα των δύο ομάδων που αποδέχθηκε η ΕΠΣ Αχαΐας
Την Κυριακή 8 Μαρτίου και όχι την Τετάρτη 4 Μαρτίου θα διεξαχθεί τελικά ο αγώνας του Παναιγιαλείου με την Παναχαϊκή για το Κύπελλο Ερασιτεχνών.
Συγκεκριμένα, υπήρξε κοινό αίτημα των δύο ομάδων για τη μετάθεση της ημερομηνίας, καθώς εκείνο το σαββατοκύριακο δεν θα υπάρχουν αγώνες Γ’ Εθνικής.
