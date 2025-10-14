Αλλάζει ο καιρός, που αγριεύει, τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα

Έπειτα από τα 27άρια του σαββατοκύριακου, ο καιρός αναμένεται να γίνει πιο φθινοπωρινός τις επόμενες ημέρες με νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 20-24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου προς το τέλος της εβδομάδας, κυρίως στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά «από τα μέσα της εβδομάδας προβλέπονται ουσιαστικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια». Ο μετεωρολόγος του Star αναφέρει σε ανάρτησή του ότι «ξεκινάνε λίγες βροχές στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια. Αρκετές βροχές θα έχουμε την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι ππερισσότερα και θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, και βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο κατά 2 με 3 βαθμούς , ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ».

🎯ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ

✅Ξεκινάνε λίγες βροχές σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια. Αρκετές βροχές… pic.twitter.com/JnM0qe2tfR — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 13, 2025



Για ένα «Φθινόπωρο από τα παλιά» κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. «Με σκόρπια ψιλόβροχα (εκτός από τα νησιά του Αιγαίο και τη Θράκη) και συννεφιές, θα κυλίσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη 16/10/25. Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα προσφέροντας θερμική άνεση στον ανθρώπινο οργανισμό. Στους 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό ταβάνι στα πεδινά και μονοψήφιες τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας», αναφέρει ο μετεωρολόγος και σημειώνει ότι «από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει την γειτονική μας Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να επηρεάζει με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί τα επόμενα 24ώρα».

Στο υστερόγραφό του ο Τσατραφύλλιας λέει πως «στην Αττική δεν βλέπω κάτι το αξιόλογο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 -23 βαθμούς».

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 22, στη Θεσσαλία από 10 έως 23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 23 και στην Κρήτη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι 4 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και βαθμιαία θα γίνουν μεταβλητοί με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 έως βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς.

Ο καιρός την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά ηπειρωτικά όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα νεφώσεις με βροχές από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



