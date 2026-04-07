Αλλάζει το φαρμακείο του αυτοκινήτου: Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει από τις 18 Ιουνίου και ποιο είναι το πρόστιμο

Με νέα απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, επανακαθορίζεται το περιεχόμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές του κιβωτίου πρώτων βοηθειών για τα οδικά οχήματα. Η υπουργική απόφαση Δ30/45652/2026 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1804/Β/1-4-2026 και προβλέπει ότι η εφαρμογή της ξεκινά μετά την πάροδο τριμήνου από τη δημοσίευσή της, δηλαδή στις 18 Ιουνίου 2026.

Η νέα ρύθμιση αφορά όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, με εξαίρεση τα δίκυκλα, τα οποία υποχρεούνται να φέρουν κιβώτιο πρώτων βοηθειών με υγειονομικό υλικό κατάλληλο για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης. Παράλληλα, ορίζεται ότι το κιβώτιο πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022 ή ισοδύναμου προτύπου ISO και να φέρει σχετική σήμανση.

Σύμφωνα με την απόφαση, το φαρμακείο του αυτοκινήτου θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 16 είδη. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, λευκοπλάστης, σετ με αυτοκόλλητα επιθέματα, αποστειρωμένοι επίδεσμοι σε διαφορετικά μεγέθη, γάζες, τριγωνικός επίδεσμος ανάρτησης, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μίας χρήσης, υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος, ιατρική μάσκα προσώπου και οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Η ίδια απόφαση προβλέπει ακόμη ότι το κιβώτιο πρέπει να βρίσκεται μέσα στο όχημα σε σημείο εύκολα και άμεσα προσβάσιμο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης. Δεν επιτρέπεται να είναι κλειδωμένο, ούτε να περιέχει άλλα αντικείμενα πέρα από το επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό.

Επιπλέον, η ευθύνη για τη σωστή συντήρηση του περιεχομένου βαραίνει τον ιδιοκτήτη ή τον οδηγό του οχήματος. Το υλικό πρέπει να συμπληρώνεται αμέσως μετά τη χρήση του, ενώ η απόφαση ορίζει ότι πρέπει να ανανεώνεται τακτικά, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα από τα δύο έτη.

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, οι παραβάτες τιμωρούνται βάσει της παραγράφου 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία για την εφαρμογή της απόφασης, το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης έλλειψης ή μη συμμόρφωσης.

