Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το Σαββατοκύριακο – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών, τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σε φάση προοδευτικής επιδείνωσης μπαίνει ο καιρός στη χώρα, με τον αντικυκλώνα να υποχωρεί από την Παρασκευή και τις πρώτες διαταραχές να φέρνουν βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις.

16 Δεκ. 2025 12:31
Pelop News

Σταδιακή μεταβολή του καιρού προμηνύεται από το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN Κλέαρχο Μαρουσάκη, καθώς από την Παρασκευή αρχίζει να καταρρέει ο αντικυκλώνας που διατηρεί έως τώρα ήπιες συνθήκες στη χώρα.

Όπως επισημαίνει, οι πρώτες ατμοσφαιρικές διαταραχές θα κινηθούν από τη δυτική Ευρώπη προς την Ελλάδα, επηρεάζοντας αρχικά τα δυτικά και στη συνέχεια το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές, καταιγίδες και, σε επόμενη φάση, χιονοπτώσεις.

Μέχρι και την Παρασκευή, ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος, με ηλιοφάνεια που θα εναλλάσσεται με συννεφιές, κυρίως στο Αιγαίο και νοτιότερα της Πίνδου. Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ παγετός θα σημειώνεται σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με θερμοκρασίες έως και -3 βαθμούς Κελσίου.


Στην Αττική, το κρύο θα είναι αισθητό τις νυχτερινές και πρωινές ώρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι έως τους 16-17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επιμείνουν οι ομίχλες, με χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες κοντά στους 0 βαθμούς και μέγιστες έως 14 βαθμούς. Από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, ο υδράργυρος θα φτάνει κατά τόπους τους 18 βαθμούς.

Η πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για διαδοχικά κύματα αστάθειας μέχρι το τέλος του έτους. Αρχικά τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα, ωστόσο προς την Πρωτοχρονιά δεν αποκλείεται να κατέβουν και σε χαμηλότερα, λόγω εισβολής ψυχρότερων αερίων μαζών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από έντονη αστάθεια, με επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

