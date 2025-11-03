«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος

Υπογραφές στη 2η τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση του Οδηγού Εφαρμογής

03 Νοέ. 2025 23:39
Pelop News

Έπεσαν σήμερα (3/11/2025) οι υπογραφές στη 2η τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα». Η νέα απόφαση ενισχύει σημαντικά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος κατά 423.967.031 €, επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για ωφελούμενους και προμηθευτές και παρατείνει το χρονοδιάγραμμα εξαργύρωσης των επιταγών έως τις 30 Απριλίου 2026, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας.

Στο πρόγραμμα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα, έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 192.000 αιτήσεις. Με την πρώτη απόφαση υπαγωγής προβλέπεται η ένταξη περισσότερων από 100.000 ωφελούμενων. Ανταποκρινόμενο στην ισχυρή ζήτηση και στο αυξημένο ενδιαφέρον, ειδικά για αντλίες θερμότητες που έχουν υψηλότερο μέσο κόστος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε ουσιαστική ενίσχυση του προϋπολογισμού του προγράμματος από 223.200.000 ευρώ σε 647.167.031 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το Πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πράσινης πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενεργειακή εξοικονόμηση και την κλιματική ουδετερότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.). Ο Οδηγός του Προγράμματος, οι τροποποιήσεις, τα εγχειρίδια χρήσης (user manuals) της πλατφόρμας και οι Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.
