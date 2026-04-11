Αλλεργίες το Πάσχα: Οδηγός προστασίας για γύρη, φαγητό και εξοχή

Από τη ρινίτιδα της άνοιξης μέχρι τις τροφικές αντιδράσεις και τον καπνό της σούβλας – Τι πρέπει να γνωρίζετε για ένα ασφαλές Πάσχα

11 Απρ. 2026 20:25
Pelop News

Το Πάσχα συνδυάζει παραδοσιακές γεύσεις, εξορμήσεις στην ύπαιθρο και έντονη ανοιξιάτικη ανθοφορία. Για άτομα με αλλεργίες, όμως, αυτή η περίοδος μπορεί να συνοδεύεται από έξαρση συμπτωμάτων. Δείτε έναν πρακτικό οδηγό για να προστατευτείτε και να απολαύσετε τις γιορτές χωρίς προβλήματα.

Αλλεργική ρινίτιδα: Η «παγίδα» της γύρης

Η περίοδος του Πάσχα συμπίπτει με την κορύφωση της γύρης, κυρίως από αγρωστώδη φυτά. Η Αλλεργική ρινίτιδα είναι ιδιαίτερα συχνή αυτή την εποχή.

Συμπτώματα:

Φτέρνισμα και καταρροή
Ρινική συμφόρηση (μπούκωμα)
Κνησμός σε μάτια και μύτη

Τι να προσέξετε:

Αποφύγετε εξωτερικούς χώρους με έντονη γύρη, ειδικά με αέρα
Κρατήστε κλειστά τα παράθυρα πρωί–μεσημέρι
Χρησιμοποιήστε κλιματισμό στο αυτοκίνητο
Πλύνετε μαλλιά και πρόσωπο μετά από έκθεση

Τροφικές αλλεργίες στο πασχαλινό τραπέζι

Το πασχαλινό μενού περιλαμβάνει τρόφιμα που μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε άτομα με ευαισθησίες.

Συχνά αλλεργιογόνα:

Αυγό (κόκκινα αυγά, τσουρέκι)
Γάλα και βούτυρο
Ξηροί καρποί

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε μια πιο σπάνια αλλά σημαντική περίπτωση: την αλλεργία στον υδατάνθρακα α-gal (galactose-α-1,3-galactose).

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Εντοπίζεται κυρίως σε κόκκινο κρέας και εντόσθια (κοκορέτσι, μαγειρίτσα)
Τα εντόσθια έχουν υψηλότερη συγκέντρωση → μεγαλύτερος κίνδυνος

Τα συμπτώματα εμφανίζονται καθυστερημένα (3–6 ώρες)

Πιθανά συμπτώματα:

Κνίδωση
Κοιλιακό άλγος
Ακόμη και Αναφυλαξία

Πρακτικές συμβουλές:

Αποφύγετε πλήρως ύποπτα τρόφιμα
Έχετε μαζί σας αδρεναλίνη (auto-injector ή ενδορινική)
Προσοχή σε «κρυφά» αλλεργιογόνα σε αρτοσκευάσματα

Καπνός και ψήσιμο: Ερεθισμός για το αναπνευστικό

Ο καπνός από τα κάρβουνα μπορεί να επιδεινώσει παθήσεις όπως:

Άσθμα
Χρόνια ρινίτιδα

Γιατί συμβαίνει;
Ο καπνός λειτουργεί ως ερεθιστικός παράγοντας, προκαλώντας φλεγμονή και βρογχόσπασμο.

Συστάσεις:

Αποφύγετε την παραμονή κοντά στη σούβλα
Ακολουθήστε την προληπτική αγωγή σας

Επαφή με ζώα στην εξοχή

Οι πασχαλινές αποδράσεις αυξάνουν την έκθεση σε:

Γάτες και σκύλους
Αγροτικά ζώα

Σε ευαίσθητα άτομα μπορεί να προκληθούν:

Ρινίτιδα
Επιπεφυκίτιδα
Άσθμα
Κνίδωση εξ επαφής
Πρακτικές οδηγίες για ένα ασφαλές Πάσχα
Συνεχίστε κανονικά την αγωγή που σας έχει συστήσει ο γιατρός
Έχετε μαζί σας τα απαραίτητα φάρμακα
Διαβάζετε προσεκτικά τα συστατικά των τροφίμων
Ενημερώστε το περιβάλλον σας για σοβαρές αλλεργίες

Συμπέρασμα

Το Πάσχα δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από αλλεργικά προβλήματα. Με σωστή πρόληψη, ενημέρωση και προσοχή, τα άτομα με αλλεργίες μπορούν να απολαύσουν με ασφάλεια τις γιορτές.

Οι πληροφορίες βασίζονται στη σύγχρονη επιστημονική γνώση και έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Δεν υποκαθιστούν την ιατρική συμβουλή. Για οποιοδήποτε θέμα υγείας, συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ