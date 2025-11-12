Αλληλεγγύη που αναζωπυρώνει την ελπίδα στην Πάτρα και τα χωριά της Αχαΐας

Η πρόσφατη πρωτοβουλία προσφοράς γευμάτων σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα ανέδειξε ξανά τη δύναμη της ανθρωπιάς και της συλλογικής στήριξης. Η δράση, που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία τοπικών φορέων και συνδρομή των My market, στόχευσε στην άμεση ανακούφιση των πληγέντων οικογενειών και στην ενίσχυση της καθημερινότητάς τους.

Μέσα από αυτή την προσπάθεια, οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι, ενώ οι εθελοντές κατάφεραν να μεταδώσουν ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης. Παράλληλα, η πρωτοβουλία υπενθυμίζει τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής της κοινωνίας σε κρίσιμες στιγμές, δείχνοντας πως ακόμα και μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Το παράδειγμα αυτό ενισχύει την πίστη στην κοινή δύναμη και την ανάγκη για συνεχή στήριξη των ευάλωτων περιοχών της χώρας.

Την ημέρα της δράσης, οι ομάδες διανομής βρέθηκαν στο χωριό Μοιραίικα Αχαΐας, μια περιοχή που επλήγη σοβαρά από τις πυρκαγιές, και υποστήριξαν καθολικά 92 νοικοκυριά της κοινότητας μέσω σταθερού σημείου διανομής.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον διανομές σε κοντινά χωριά, όπως τα Βραχνέικα, τα Καμίνια, το Θεριανό και τα Τσουκαλέικα, καθώς και στο κέντρο της Πάτρας, καλύπτοντας άλλες 19 οικογένειες που αντιμετωπίζουν άμεση ανάγκη.

Παράλληλα, αξιοποιήθηκε η συνεργασία με τοπικούς φορείς για στοχευμένη υποστήριξη των πιο ευάλωτων οικογενειών:

Μέσω ενός φορέα που στηρίζει οικογένειες με μέλη ΑΜΕΑ, διανεμήθηκαν προϊόντα σε 32 νοικοκυριά.

Μέσω φορέα που εξυπηρετεί μονογονεϊκές και ευάλωτες οικογένειες, υποστηρίχθηκαν επιπλέον 41 νοικοκυριά.

Τις επόμενες ημέρες, έχει προγραμματιστεί η τμηματική διανομή των υπολοίπων 66 πακέτων στην ευρύτερη και βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, ολοκληρώνοντας έτσι την κάλυψη των αναγκών σε όλη την περιοχή.

Οι συγκινητικές δηλώσεις των κατοίκων αντικατοπτρίζουν την αξία της δράσης και αποδεικνύουν πόσο σημαντικές είναι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Άνθρωποι που ένιωσαν ότι δεν είναι ξεχασμένοι, ότι υπάρχει κάποιος εκεί για εκείνους ακόμη και όταν τα φώτα της δημοσιότητας έχουν φύγει πάνω από το πρόβλημά τους. Τα λόγια τους στους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί είναι κάτι περισσότερο από συγκινητικά.

«Να ’στε καλά παιδάκια μου… δεν είναι τα τρόφιμα, είναι που ήρθατε, που μας θυμηθήκατε, ειδικά τώρα… που έχουν φύγει όλοι & δεν νοιάζεται κανένας» είπε μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας ενώ η κόρη της πρόσθεσε: «Η φωτιά μας τα πήρε όλα, μα η ανθρωπιά δεν χάθηκε.»

«Να ξέρετε, μόνο που σας είδαμε, μας γιάννατε την ψυχή», «Μας θυμηθήκατε σε τούτο το ξεχασμένο από τον Θεό τόπο. Αυτό αξίζει πιο πολύ από όλα», «Μετά τη φωτιά, το μόνο που έμεινε όρθιο ήταν η ελπίδα. Και την ελπίδα μας τη φέρατε εσείς» είναι μερικά μόνο από όσα ακούστηκαν σε ένα κλίμα μεγάλης συγκίνησης.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει πως, ακόμη και σε στιγμές βαθιάς δυσκολίας, η στήριξη και η αλληλεγγύη που επέδειξαν τα My market, μπορούν να ξαναδώσουν χαμόγελο και ελπίδα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Πάντα όλοι μαζί, μπορούμε να απαλύνουμε τον πόνο και τις δυσκολίες ανθρώπων που έχουν ανάγκη.

