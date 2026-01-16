Άλμα τιμών στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη – Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδος των τελευταίων δύο ετών

Σημαντική ανατροπή καταγράφεται στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, καθώς ο συνδυασμός ψύχους, μειωμένων αποθεμάτων και γεωπολιτικών πιέσεων οδηγεί σε απότομη άνοδο των τιμών και αυξημένη νευρικότητα στους traders.

Άλμα τιμών στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη – Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδος των τελευταίων δύο ετών
16 Ιαν. 2026 14:34
Pelop News

Σε τροχιά της μεγαλύτερης εβδομαδιαίας ανόδου των τελευταίων δύο ετών κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς οι συνθήκες στην αγορά αλλάζουν απότομα. Ο ασυνήθιστα ψυχρός καιρός αναγκάζει τους traders να καλύψουν μαζικά τις short θέσεις τους, προκαλώντας έντονη ανοδική πίεση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Τα ευρωπαϊκά futures καταγράφουν εβδομαδιαία άνοδο που ξεπερνά το 20%, εξέλιξη που σπάει το παρατεταμένο μοτίβο χαμηλής μεταβλητότητας και σηματοδοτεί μια σαφή μεταστροφή στο κλίμα της αγοράς. Η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, εντείνοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια εφοδιασμού.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου έχουν υποχωρήσει κάτω από το 52%, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας που διαμορφώνεται στο 67%. Οι αυξημένες αναλήψεις από τις αποθήκες περιορίζουν τα περιθώρια ευελιξίας της αγοράς και δημιουργούν προβληματισμό για την επόμενη θερινή περίοδο.

Παράλληλα, η πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύει τη ζήτηση, ενώ απρόβλεπτοι παράγοντες – όπως διακοπές λειτουργίας πυρηνικών μονάδων στη Γαλλία – λειτουργούν σωρευτικά στην ανοδική τάση. Σε αυτό το περιβάλλον, το ευρωπαϊκό benchmark φυσικού αερίου παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο τόσο στις καιρικές μεταβολές όσο και σε ενδεχόμενες διαταραχές της παγκόσμιας προσφοράς.

Ενδεικτικό της εικόνας είναι το ολλανδικό συμβόλαιο αναφοράς, το οποίο ενισχύθηκε κατά 4,7% φτάνοντας τα 34,73 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο Άμστερνταμ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Οκτώβριο του 2023.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:19 Βρέθηκε νεκρός άνδρας στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες
17:15 ΜέΡΑ25: Κλήση Βαρουφάκη σε προκαταρκτική για τις δηλώσεις περί ecstasy
17:10 Με χρώμα Πάτρας η Εθνική στην Ουγγαρία
17:03 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα: Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή διαφυγή στη Γερμανία
16:55 Στη φυλακή διακινητής ηρωίνης στην Πάτρα
16:41 Εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
16:33 TikTok: Νέο φίλτρο εντοπισμού χρηστών κάτω των 13 ετών
16:26 Μέγαρα: Σύγκρουση τριών φορτηγών στην Ε.Ο Αθηνών- Κορίνθου, εγκλωβισμός οδηγού βαν ΦΩΤΟ
16:17 Κρήτη: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός με μηνιγγίτιδα
16:12 Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία στο ενεχυροδανειστήριο, παραπέμφθηκαν δύο συλληφθέντες
15:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτή με αιχμές, επίθεση Πελετίδη σε ΥΠΠΟ και Φωτήλα
15:45 Αγρότες: «Κλείδωσε» το ραντεβού με Μητσοτάκη, οριστικοποιούν τους εκπροσώπους
15:37 Μενδώνη για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας με ευρύ διαμέτρημα και διακριτό αποτύπωμα»
15:29 Eurovision 2026: Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο για τα 28 ελληνικά τραγούδια των ημιτελικών
15:18 Μαρινάκης: Διάλογος με αγρότες, κανόνες στα πανεπιστήμια, ενίσχυση οδικής ασφάλειας στο πρώτο briefing 2026
15:11 Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ, σημαντική αύξηση εσόδων κατά 4,5 δισ.
15:03 Δήμος Ήλιδας: Καταγγελία για εκφοβισμό και πιέσεις σε υπαλλήλους της Πολεοδομίας
15:00 «Δεν υπάρχει μία απάντηση»: Ο κτηνίατρος Κων. Μήλιος για τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
14:59 Εκτός Μαξίμου ο Ανεστίδης: Κυβέρνηση και αγρότες «κλειδώνουν» συνάντηση χωρίς τον εκπρόσωπο των Μαλγάρων
14:49 Σύγκρουση δύο φορτηγών στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου – Αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ