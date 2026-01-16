Άλμα τιμών στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη – Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδος των τελευταίων δύο ετών

Σε τροχιά της μεγαλύτερης εβδομαδιαίας ανόδου των τελευταίων δύο ετών κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς οι συνθήκες στην αγορά αλλάζουν απότομα. Ο ασυνήθιστα ψυχρός καιρός αναγκάζει τους traders να καλύψουν μαζικά τις short θέσεις τους, προκαλώντας έντονη ανοδική πίεση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Τα ευρωπαϊκά futures καταγράφουν εβδομαδιαία άνοδο που ξεπερνά το 20%, εξέλιξη που σπάει το παρατεταμένο μοτίβο χαμηλής μεταβλητότητας και σηματοδοτεί μια σαφή μεταστροφή στο κλίμα της αγοράς. Η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, εντείνοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια εφοδιασμού.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου έχουν υποχωρήσει κάτω από το 52%, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας που διαμορφώνεται στο 67%. Οι αυξημένες αναλήψεις από τις αποθήκες περιορίζουν τα περιθώρια ευελιξίας της αγοράς και δημιουργούν προβληματισμό για την επόμενη θερινή περίοδο.

Παράλληλα, η πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύει τη ζήτηση, ενώ απρόβλεπτοι παράγοντες – όπως διακοπές λειτουργίας πυρηνικών μονάδων στη Γαλλία – λειτουργούν σωρευτικά στην ανοδική τάση. Σε αυτό το περιβάλλον, το ευρωπαϊκό benchmark φυσικού αερίου παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο τόσο στις καιρικές μεταβολές όσο και σε ενδεχόμενες διαταραχές της παγκόσμιας προσφοράς.

Ενδεικτικό της εικόνας είναι το ολλανδικό συμβόλαιο αναφοράς, το οποίο ενισχύθηκε κατά 4,7% φτάνοντας τα 34,73 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο Άμστερνταμ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Οκτώβριο του 2023.

