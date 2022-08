Αλβανία: Κρατούνται για κατασκοπεία δύο Ρώσοι και Ουκρανός 

Ύποπτοι για κατασκοπεία είναι δύο Ρώσοι και ένας Ουκρανός, οι οποίοι βρίσκονται υπό κράτηση ύστερα από απόφαση Αλβανικού δικαστηρίου. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν το Σάββατο, όταν επιχείρησαν να μπουν δια της βίας σε ένα εργοστάσιο όπλων, τραυματίζοντας δύο στρατιώτες.

«Η άποψη του δικαστηρίου είναι ότι πρέπει να παραμείνουν στη διάθεση της δικαιοσύνης μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα» ανέφερε ο πρόεδρος του δικαστηρίου του Ελμπασάν, Πάτιμε Φετάχου, μετά τη συνεδρίαση που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Οι τρεις κατηγορούμενοι φέρεται ότι επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε «στρατιωτικές ή άλλου τύπου πληροφορίες» για να τις παραδώσουν σε «ξένη δύναμη», πρόσθεσε ο δικαστής.

Εάν παραπεμφθούν σε δίκη και κριθούν ένοχοι κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε κάθειρξη 10 ετών. Οι ίδιοι απορρίπτουν όλες τις κατηγορίες και ζητούν να αφεθούν ελεύθεροι, όπως είπαν οι δικηγόροι τους.

UPDATE | Elbasan District Court ordered detention for two Russians and an Ukrainian citizens arrested on Saturday as suspects for “gathering secret military information” at an arms factory near town of Gramsh.

