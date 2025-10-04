Αμα ραγίσει το γυαλί…

*O Σωτήριος Γ. Σιδέρης, MSc, PhD, είναι νοσοκομειακός φαρμακοποιός ΕΣΥ, Βιολόγος.

Αμα ραγίσει το γυαλί...
04 Οκτ. 2025 15:33
Pelop News

Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι ιδιαίτερα σύνθετες και πολύπλοκες. Τούτο δε συμβαίνει τόσο στις φιλικές όσο και στις ερωτικές σχέσεις. Ατυχή γεγονότα και λάθη ή παραλείψεις, οφειλόμενα στον ανθρώπινο παράγοντα, οδηγούν συχνά σε οριστική ρήξη των δεσμών, με οδυνηρές συνέπειες για τα μέλη της σχέσης και για τους οικείους τους. Ο λαός υποστηρίζει μάλιστα πως άμα ραγίσει το γυαλί δεν κολλάει ξανά με τίποτα. Είναι έτσι όμως τα πράγματα; Πρέπει να επιτρέπουμε να είναι έτσι τα πράγματα;

Αμα ραγίσει το γυαλί, αγαπητοί μου, φίλες και φίλοι, ναι …φυσικά και κολλάει ξανά! Οφείλει να κολλάει όταν μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις. Οφείλει να τείνει προς ανασύσταση και αναδημιουργία της αρχικής συμπαγούς δομής. Κολλάει, γιατί απλά οι άνθρωποι δεν είναι γυάλινοι, είναι σάρκα και πνεύμα, εύπλαστοι και ευμετάβλητοι, τρωτοί και ευάλωτοι, άγουροι στον καθημερινό αγώνα για την εσωτερική τους ανάταση, για την προσέγγιση και κατάκτηση της Θείας τους φύσης, σε μια νομοτελειακά καθορισμένη πορεία προς το Θείο.

Συνεκτικές και συγκολλητικές ουσίες για την ανασύσταση της ακέραιης δομής συναποτελούν η Συγχώρεση, η Αγάπη και η Πίστη. Φυσικά και οι ανθρώπινες σχέσεις, εκείνες οι βαθιές, οι ουσιαστικές, οι καρμικές, οι σχέσεις Ζωής μπορούν να ανακτήσουν την αρχική τους Αίγλη και λάμψη, τη ζωντάνια και το Φώς. Οποιος πιστέψει ότι οι άνθρωποι είναι «γυάλινοι», φοβούμαι πως θα «ματώσει» από την ίδια τη λαθεμένη θεώρηση της φύσης του. Οποιος δεχθεί πως οι άνθρωποι είναι «πέτρινοι», δεν μπορεί να μαλακώσει από τη γόνιμη «ψιχάλα» της συγχώρεσης και δεν μπορεί να «λουστεί» από το αληθινό Φώς της εμπέδωσης και αποδοχής της πραγματικής του φύσης.

Είμαστε εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, για να μάθουμε και για να εξελιχθούμε προς τον ανώτερο πνευματικό εαυτό μας που συγκλίνει με το Θείο. Είμαστε ανοιχτές πληγές που αιμορραγούσες, πασχίζουν να επουλωθούν μέσω της Γνώσης, της Αγάπης, της Συγχώρεσης. Μη φοβάστε να κάνετε λάθη.

Οποιος πληγώνει και πληγώνεται ζει, εξελίσσεται, ζυμώνεται προς κάτι ποιοτικότερο ή αν θέλετε πιο απλά, διάγει τον βίο του ως θνητός για να «κινηθεί» προς το επέκεινα ως ένας μικρός Θεός. Κρατήστε μακριά σας τους κάθε λογής Πάπες και τα υποκριτικά αλάθητά τους και αγαπήστε τον ημιτελή εαυτό σας που πασχίζει και «ματώνει» στον καθημερινό αγώνα του «άνω θρώσκειν».

*O Σωτήριος Γ. Σιδέρης, MSc, PhD, είναι νοσοκομειακός φαρμακοποιός ΕΣΥ, Βιολόγος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:54 Η ΝΕΠ ξεκίνημα με ήττα παρά το φοβερό β’ ημίχρονο – Φωτογραφίες/δηλώσεις
15:51 Πότε σταματά να ψηλώνει ένα κορίτσι;
15:42 Future Report: 13χρονοι δηλώνουν ψευδή ηλικία στα social media
15:39 Η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου πρεμιέρα με τον Ηλυσιακό του Αντώνη Φώτση
15:35 Ερασιτεχνικό: Αναβλήθηκαν παιχνίδια, δείτε τον λόγο
15:33 Αμα ραγίσει το γυαλί…
15:21 Μπόνους Νοεμβρίου: 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. πολίτες – Ποιοι θα το πάρουν
15:10 Το ζεύγος Ομπάμα γιόρτασε τα χρόνια γάμου: «Η καλύτερη απόφαση που πήρα ήταν να σε παντρευτώ»
15:01 Κινητοποιεί βουλευτές για σύσκεψη ο Αλεξόπουλος για την ευλογιά των προβάτων
14:54 Μεταδίδεται διαδικτυακά το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Κρόνο!
14:53 Φρίκη στη Βρετανία: 42χρονος παντρεύτηκε 15χρονη και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες
14:44 Κώστας Κόκλας: Μου αρέσει να φλερτάρω ΒΙΝΤΕΟ
14:32 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 16 ετών;
14:23 Ξάνθη: Χειροπέδες σε 27χρονο Τούρκο για κατοχή 25 πυροβόλων όπλων
14:11 Η Αττική γεμίζει κάμερες: Μπλόκο στις παραβάσεις του ΚΟΚ – Θα μπουν 388 συσκευές
14:00 Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας
13:51 Πρώην υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας θέλει να δημιουργηθεί σωματείο γυναικών που υπέστησαν bullying από την Κωνσταντοπούλου
13:37 Ευλογιά προβάτων: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα στο Μεσολόγγι
13:30 Μεγάλα ύψη βροχής τις τελευταίες ημέρες σε Βόρεια και Δυτική Ελλάδα – Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας
13:25 Για να μην αφανίσει το χρέος την κοινωνία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ