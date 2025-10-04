Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι ιδιαίτερα σύνθετες και πολύπλοκες. Τούτο δε συμβαίνει τόσο στις φιλικές όσο και στις ερωτικές σχέσεις. Ατυχή γεγονότα και λάθη ή παραλείψεις, οφειλόμενα στον ανθρώπινο παράγοντα, οδηγούν συχνά σε οριστική ρήξη των δεσμών, με οδυνηρές συνέπειες για τα μέλη της σχέσης και για τους οικείους τους. Ο λαός υποστηρίζει μάλιστα πως άμα ραγίσει το γυαλί δεν κολλάει ξανά με τίποτα. Είναι έτσι όμως τα πράγματα; Πρέπει να επιτρέπουμε να είναι έτσι τα πράγματα;

Αμα ραγίσει το γυαλί, αγαπητοί μου, φίλες και φίλοι, ναι …φυσικά και κολλάει ξανά! Οφείλει να κολλάει όταν μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις. Οφείλει να τείνει προς ανασύσταση και αναδημιουργία της αρχικής συμπαγούς δομής. Κολλάει, γιατί απλά οι άνθρωποι δεν είναι γυάλινοι, είναι σάρκα και πνεύμα, εύπλαστοι και ευμετάβλητοι, τρωτοί και ευάλωτοι, άγουροι στον καθημερινό αγώνα για την εσωτερική τους ανάταση, για την προσέγγιση και κατάκτηση της Θείας τους φύσης, σε μια νομοτελειακά καθορισμένη πορεία προς το Θείο.

Συνεκτικές και συγκολλητικές ουσίες για την ανασύσταση της ακέραιης δομής συναποτελούν η Συγχώρεση, η Αγάπη και η Πίστη. Φυσικά και οι ανθρώπινες σχέσεις, εκείνες οι βαθιές, οι ουσιαστικές, οι καρμικές, οι σχέσεις Ζωής μπορούν να ανακτήσουν την αρχική τους Αίγλη και λάμψη, τη ζωντάνια και το Φώς. Οποιος πιστέψει ότι οι άνθρωποι είναι «γυάλινοι», φοβούμαι πως θα «ματώσει» από την ίδια τη λαθεμένη θεώρηση της φύσης του. Οποιος δεχθεί πως οι άνθρωποι είναι «πέτρινοι», δεν μπορεί να μαλακώσει από τη γόνιμη «ψιχάλα» της συγχώρεσης και δεν μπορεί να «λουστεί» από το αληθινό Φώς της εμπέδωσης και αποδοχής της πραγματικής του φύσης.

Είμαστε εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, για να μάθουμε και για να εξελιχθούμε προς τον ανώτερο πνευματικό εαυτό μας που συγκλίνει με το Θείο. Είμαστε ανοιχτές πληγές που αιμορραγούσες, πασχίζουν να επουλωθούν μέσω της Γνώσης, της Αγάπης, της Συγχώρεσης. Μη φοβάστε να κάνετε λάθη.

Οποιος πληγώνει και πληγώνεται ζει, εξελίσσεται, ζυμώνεται προς κάτι ποιοτικότερο ή αν θέλετε πιο απλά, διάγει τον βίο του ως θνητός για να «κινηθεί» προς το επέκεινα ως ένας μικρός Θεός. Κρατήστε μακριά σας τους κάθε λογής Πάπες και τα υποκριτικά αλάθητά τους και αγαπήστε τον ημιτελή εαυτό σας που πασχίζει και «ματώνει» στον καθημερινό αγώνα του «άνω θρώσκειν».

