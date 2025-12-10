Αμαλιάδα: 14χρονος κατηγορείται για εκβιασμό 12χρονου – Του απέσπασε πάνω από 8.000 ευρώ, συνελήφθη και η μητέρα του

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ανήλικης παραβατικότητας ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Αμαλιάδα, μετά την καταγγελία για εκβιασμό 12χρονου μαθητή από 14χρονο συμμαθητή του. Ο ανήλικος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, ενώ μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι εκβιασμοί ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο 14χρονος φέρεται να άρχισε να απειλεί τον 12χρονο, εξαναγκάζοντάς τον να του παραδίδει χρήματα υπό την απειλή σωματικής βίας. Υπό τον φόβο των απειλών, το παιδί άρχισε να παίρνει κρυφά χρήματα από το σπίτι του, από τις οικονομίες των γονιών του.

Η κατάσταση συνεχίστηκε επί σχεδόν ένα μήνα, μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, όταν ο 12χρονος λύγισε και μίλησε στους γονείς του, αποκαλύπτοντας τον εφιάλτη που βίωνε. Όπως διαπιστώθηκε, το συνολικό ποσό που είχε παραδώσει στον 14χρονο ανέρχεται στις 8.200 ευρώ.

Μετά την καταγγελία, όπως αναφέρει το patrisnews, αστυνομικοί της Ασφάλειας Ήλιδας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 14χρονου, όπου εντόπισαν περίπου 100 κροτίδες, μία ηλεκτρονική κονσόλα παιχνιδιών και ένα κινητό τηλέφωνο τύπου iPhone, τα οποία, σύμφωνα με τις ενδείξεις, είχαν αγοραστεί με τα χρήματα που είχαν αποσπαστεί από τον 12χρονο.

Ο 14χρονος συνελήφθη για εκβίαση, ενώ η μητέρα του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η υπόθεση χειρίζεται η Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της για το συμβάν αναφέρει: “Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας 14χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για εκβίαση και για παράβαση του νόμου για τα βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, παιδικά αθύρματα και φωτοβολίδες.

Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας του 12χρονου, ο 14χρονος κατηγορούμενος, από τις 6-11-2025 έως τις 03-12-2025 στην Αμαλιάδα, απαίτησε εκβιαστικά χρήματα από τον 12χρονο υιό της, με την απειλή ξυλοδαρμού, με αποτέλεσμα να αποσπάσει τμηματικά από τον τελευταίο συνολικά -8.250- ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην οικία του κατηγορούμενου ανήλικου, βρήκαν και κατέσχεσαν -97- κροτίδες -1- παιχνιδοκονσόλα και -9- παιχνίδια που είχε αγοράσει πρόσφατα καθώς και -1- κινητό τηλέφωνο.

Ο ανήλικος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



