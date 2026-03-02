Αμαλιάδα: Απεβίωσε ο ηλείος ομογενής Κωνσταντίνος Λυκογιάννης

Η είδηση της απώλειας του Ηλείου ομογενή Κωνσταντίνου Λυκογιάννη γεμίζει με θλίψη την κοινωνία του Δήμου Ήλιδας και ολόκληρης της Ηλείας.

Σε όλο το βίο αποτέλεσε έναν γνήσιο πατριώτη, έναν ακούραστο στυλοβάτη της Ηλειακής ομογένειας κι έναν πιστό φίλο του Δήμου μας. «Έφυγε» πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη ήθους και προσφοράς.

Υπήρξε το πρότυπο του Έλληνα που μεγαλούργησε στα ξένα, χωρίς όμως να επιτρέψει στον ωκεανό που τον χώριζε από την πατρίδα, να ατονήσει τους δεσμούς του με τη γενέθλια γη. Από τον Ηλειακό Κάμπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, την Αθήνα όπου ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία, μέχρι τις μεγάλες επιχειρηματικές του επιτυχίες στη Νέα Υόρκη, πορεύτηκε πάντα με αξιοπρέπεια, εργατικότητα και μια ανοιχτή αγκαλιά για κάθε συμπατριώτη του.

Ως Πρόεδρος των Ηλείων της Νέας Υόρκης, υπήρξε ο συνδετικός κρίκος της ομογένειας με την περιοχή μας, προσφέροντας ανιδιοτελώς και στηρίζοντας διαχρονικά τον τόπο του. Για τον Δήμο Ήλιδας και την Αμαλιάδα ο «Ντίνος» δεν ήταν απλώς ένας επιφανής ομογενής, αλλά ένας προσωπικός φίλος, ένας άνθρωπος που το ενδιαφέρον του ήταν διαρκές και η καλοσύνη του παροιμιώδης.

«Αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν ευπατρίδη της ομογένειας και έναν ακριβό φίλο. Ο Ντίνος Λυκογιάννης τίμησε την ελληνική σημαία στις ΗΠΑ και κράτησε την Ηλεία ζωντανή στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όμως η διαδρομή του θα αποτελεί πάντα φωτεινό παράδειγμα για το τι μπορεί να επιτύχει ο Ελληνισμός, με επιμονή και αίσθημα ευθύνης. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη σύζυγο, στα παιδιά και στα εγγόνια του. Η σκέψη μας αυτές τις ώρες βρίσκεται κοντά τους», τόνισε με δήλωση του ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

