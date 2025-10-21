Αμάξι της Βανδή έπαθε λάστιχό, αλλά περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. την μετέφερε στο ξενοδοχείο

Ένα βίντεο με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ να μεταφέρει την Δέσποινα Βανδή στο ξενοδοχείο της στη Χαλκιδική, έπαιξε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, προκαλώντας τις αντιδράσεις στο πάνελ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου όταν και η Δέσποινα Βανδή θα εμφανιζόταν στο αμφιθέατρο Σίβηρης στη Χαλκιδική. Αυτοκίνητο της παραγωγής παρέλαβε την τραγουδίστρια από το αεροδρόμιο για να τη μεταφέρει στο ξενοδοχείο της, όμως στον δρόμο έπαθε λάστιχο και ο οδηγός ειδοποίησε την οδική βοήθεια.

Εκείνη την στιγμή ένα περιπολικό που περνούσε από το σημείο σταμάτησε για να ελέγξει τι έχει συμβεί και οι αστυνομικοί προσφέρθηκαν να μεταφέρουν την τραγουδίστρια στο ξενοδοχείο. Το περιστατικό μάλιστα καταγράφηκε και το βίντεο προβλήθηκε στο «Πρωινό».

Το ξέσπασμα Λιάγκα

Μετά την προβολή του βίντεο, ο Γιώργος Λιάγκας πήρε θέση για το περιστατικό λέγοντας: «Μακάρι να μην το έπαιζα αυτό το θέμα. Είναι φίλη μου και δεν ξέρω πώς να χειριστώ το θέμα. Είναι Αύγουστος, είχε μια συναυλία στη Χαλκιδική και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Το αμάξι της εταιρείας παραγωγής έπαθε λάστιχο στην εθνική οδό. Υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας; Να μας πει το υπουργείο. Λυπάμαι που το κάνω αυτό, γαμ@το. Σκάει το λάστιχο, πάει δεξιά και όλως τυχαίως περνάει ένα περιπολικό. Παραβαίνοντας κάποιες βασικές οδηγίες, οι αστυνομικοί τη μετέφεραν στο ξενοδοχείο με το περιπολικό σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο».

Και συμπλήρωσε: «Πιέζομαι, είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Τρελαίνομαι τώρα, της ανοίγει την πόρτα, σαν να είναι λιμουζίνα ιδιωτική. Είναι τεράστιο θέμα τώρα αυτό για εμένα, κ. Χρυσοχοϊδή», ανέφερε σε έντονο ύφος ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

