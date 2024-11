Αμερικανικές εκλογές 2024: Τις swing states αναμένει η Χάρις, δεν θα κάνει σήμερα δηλώσεις

Aξιωματούχος της εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις τόνισε ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που μέχρι στιγμής υπολείπεται σε ψήφους του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα απευθυνθεί στους υποστηρικτές της απόψε, αλλά θα πραγματοποιήσει ομιλία αύριο (ώρα ΗΠΑ).

The co-chair of Kamala Harris’ campaign, Cedric Richmond, tells the crowd at her Howard University watch party that Harris will not be speaking tonight, but will give an address later on Wednesday.

“We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted,” he… pic.twitter.com/CRkE5qB3DF

— CBS News (@CBSNews) November 6, 2024