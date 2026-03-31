Αμετάβλητες οι τιμές του πετρελαίου στο Brent

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου υποχώρησαν στα 54 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται σε τροχιά για το μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος τους από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Αμετάβλητες οι τιμές του πετρελαίου στο Brent
31 Μαρ. 2026 10:38
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται περίπου στα 107 δολάρια ανά βαρέλι την Τρίτη, αντιστρέφοντας τα κέρδη μετά από αναφορές ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους συνεργάτες του ότι είναι πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό, ενισχύοντας ενδεχομένως τον έλεγχο της Τεχεράνης επί της στρατηγικής πλωτής οδού.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν έπληξε ένα πετρελαιοφόρο του Κουβέιτ κοντά σε λιμάνι του Ντουμπάι, υπογραμμίζοντας τους αυξημένους κινδύνους για τη ναυτιλία στον Περσικό Κόλπο, σημειώνει το Trading Economics.

Οι Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Υεμένη, εισήλθαν επίσης στη σύγκρουση στοχεύοντας το Ισραήλ το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη φέρεται να ετοιμάζεται να διαταράξει τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω τις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή, καθώς δύο από τους κύριους εμπορικούς και ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως αντιμετωπίζουν πιθανές διαταραχές. Ο διεθνής δείκτης αναφοράς πετρελαίου παραμένει σε τροχιά για μια μηνιαία αύξηση ρεκόρ άνω του 60%.

Το συμβόλαιο του Brent (Μαΐου) κινείται πτωτικά κατά 0,10%, στα 107,27 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη (09:50 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Μαϊου) σημειώνει οριακή άνοδο 0,02%, στα 102,90 δολάρια το βαρέλι.

Μικρή υποχώρηση στις τιμές φυσικού αερίου

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου υποχώρησαν στα 54 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται σε τροχιά για το μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος τους από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Οι τιμές έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 70% αυτό το μήνα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου ΥΦΑ, καθώς και τη διακοπή λειτουργίας της μεγαλύτερης μονάδας ΥΦΑ στον κόσμο, στο Κατάρ.

Η σύγκρουση έχει πλέον εισέλθει στην πέμπτη εβδομάδα χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης, εντείνοντας τους φόβους για διαρκή διακοπή των προμηθειών.

Ο πρόεδρος Τραμπ (Trump) προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχεύσουν τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ του Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία και εάν το Στενό δεν ανοίξει ξανά.

Ωστόσο, η ανοδική πίεση στις τιμές έχει μετριαστεί από τις προβλέψεις για ηπιότερο καιρό και την αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη, οι οποίες περιορίζουν τη ζήτηση για φυσικό αέριο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ολλανδικού TTF διαπραγματεύονται στα 53,89 ευρώ με πτώση 2,03% (09:50 ώρα Ελλάδος).

