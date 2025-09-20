Αμφιλοχία: 26χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου

Στο νοσοκομείο Αγρινίου νοσηλεύεται μια 26χρονη γυναίκα, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (19/9) σε χωριό της Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή τραυματίστηκε στα χέρια με αιχμηρό αντικείμενο και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

