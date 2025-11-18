«Αμοργόραμα»: Σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα – Ο Σταύρος Παπασταύρου στην Αμοργό για τη νέα εποχή βιώσιμης αλιείας

ην Αμοργό επισκέπτεται σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή την έναρξη ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος που θεσμοθετεί το πρόγραμμα «Αμοργόραμα», μια πρωτοβουλία των αλιέων του νησιού για την προστασία της θαλάσσιας ζωής και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βαγγέλη Κυριαζόπουλο, τον δήμαρχο Αμοργού, Λευτέρη Καραΐσκο, και μέλη του Επαγγελματικού Συλλόγου Αλιέων «Παναγία Χοζοβιώτισσα», επισκέφθηκε το υπερσύγχρονο σκάφος Ocean Sentinel της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), το οποίο θα συμβάλει στην επιτήρηση των περιοχών περιορισμένης αλιείας του νησιού.

Από το κατάστρωμα του Ocean Sentinel, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το Προεδρικό Διάταγμα για το “Αμοργόραμα”, μια εμβληματική πρωτοβουλία των ψαράδων της Αμοργού που προστατεύει τον θαλάσσιο πλούτο του νησιού. Είναι ένα παράδειγμα συλλογικής δράσης, με τη στήριξη της Πολιτείας, των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με βαθύ πατριωτικό περιεχόμενο και προσανατολισμό – μόνο η αρχή για τα θαλάσσια πάρκα του Νοτίου Αιγαίου και του Ιονίου».

Η εκτελεστική διευθύντρια του EFCA, Dr. Susan Steele, επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Μεσογείου: «Το Ocean Sentinel επιχειρεί μόνιμα στη Μεσόγειο από το 2022, πραγματοποιώντας χιλιάδες επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι αλιείς αντιμετωπίζονται ισότιμα. Βλέπουμε ήδη αποτελέσματα – αύξηση αποθεμάτων όπως ο γαλάζιος τόνος και μεγαλύτερη προστασία για τους νόμιμους αλιείς».

Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ υπ’ αρ. 73/2025) θεσπίζει περιορισμούς στην αλιευτική δραστηριότητα της Αμοργού, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, παύση της αλιείας τον Απρίλιο και τον Μάιο, καθαρισμό δυσπρόσιτων ακτών, σταδιακή αντικατάσταση εργαλείων με πιο βιώσιμα μέσα και δημιουργία τριών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο υπουργός και οι τοπικοί εκπρόσωποι επισκέφθηκαν το Λιμεναρχείο Αμοργού, όπου ενημερώθηκαν για τα ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης θαλάσσιων περιοχών, τον αρχαιολογικό χώρο Μινώας, που εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΒΙΑΣ ΙΙ για την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και το ΕΠΑΛ Αμοργού, οι μαθητές του οποίου συμμετέχουν ως «Πρεσβευτές του Αμοργοράματος».

