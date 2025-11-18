«Αμοργόραμα»: Σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα – Ο Σταύρος Παπασταύρου στην Αμοργό για τη νέα εποχή βιώσιμης αλιείας

Η Αμοργός περνά σε μια νέα εποχή προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος, με την έναρξη ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος για το «Αμοργόραμα». Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στο νησί σηματοδοτώντας την έναρξη της εφαρμογής της πρωτοβουλίας που γεννήθηκε από τους ίδιους τους ψαράδες.

«Αμοργόραμα»: Σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα – Ο Σταύρος Παπασταύρου στην Αμοργό για τη νέα εποχή βιώσιμης αλιείας
18 Νοέ. 2025 14:51
Pelop News

ην Αμοργό επισκέπτεται σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή την έναρξη ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος που θεσμοθετεί το πρόγραμμα «Αμοργόραμα», μια πρωτοβουλία των αλιέων του νησιού για την προστασία της θαλάσσιας ζωής και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βαγγέλη Κυριαζόπουλο, τον δήμαρχο Αμοργού, Λευτέρη Καραΐσκο, και μέλη του Επαγγελματικού Συλλόγου Αλιέων «Παναγία Χοζοβιώτισσα», επισκέφθηκε το υπερσύγχρονο σκάφος Ocean Sentinel της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), το οποίο θα συμβάλει στην επιτήρηση των περιοχών περιορισμένης αλιείας του νησιού.

Από το κατάστρωμα του Ocean Sentinel, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το Προεδρικό Διάταγμα για το “Αμοργόραμα”, μια εμβληματική πρωτοβουλία των ψαράδων της Αμοργού που προστατεύει τον θαλάσσιο πλούτο του νησιού. Είναι ένα παράδειγμα συλλογικής δράσης, με τη στήριξη της Πολιτείας, των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με βαθύ πατριωτικό περιεχόμενο και προσανατολισμό – μόνο η αρχή για τα θαλάσσια πάρκα του Νοτίου Αιγαίου και του Ιονίου».

Η εκτελεστική διευθύντρια του EFCA, Dr. Susan Steele, επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Μεσογείου: «Το Ocean Sentinel επιχειρεί μόνιμα στη Μεσόγειο από το 2022, πραγματοποιώντας χιλιάδες επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι αλιείς αντιμετωπίζονται ισότιμα. Βλέπουμε ήδη αποτελέσματα – αύξηση αποθεμάτων όπως ο γαλάζιος τόνος και μεγαλύτερη προστασία για τους νόμιμους αλιείς».

Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ υπ’ αρ. 73/2025) θεσπίζει περιορισμούς στην αλιευτική δραστηριότητα της Αμοργού, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, παύση της αλιείας τον Απρίλιο και τον Μάιο, καθαρισμό δυσπρόσιτων ακτών, σταδιακή αντικατάσταση εργαλείων με πιο βιώσιμα μέσα και δημιουργία τριών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο υπουργός και οι τοπικοί εκπρόσωποι επισκέφθηκαν το Λιμεναρχείο Αμοργού, όπου ενημερώθηκαν για τα ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης θαλάσσιων περιοχών, τον αρχαιολογικό χώρο Μινώας, που εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΒΙΑΣ ΙΙ για την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και το ΕΠΑΛ Αμοργού, οι μαθητές του οποίου συμμετέχουν ως «Πρεσβευτές του Αμοργοράματος».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:52 Τέλη κυκλοφορίας: Ποια οχήματα δεν θα πληρώσουν με νέα ρύθμιση
17:48 Αιγιάλεια: Δωρεάν διανομή καυσόξυλων σε νοικοκυριά μέσω Πρόνοιας και κοινωνικές δράσεις
17:47 Υπόθεση Λάλα: Με πολυτελή BMW που νοίκιασε ο άλλοτε εξ απορρήτων του Νίκου Παππά, Μανώλης Πετσίτης, κινήθηκαν οι εκτελεστές του
17:40 Όταν η τέχνη γίνεται προσφορά: Μεγάλη συναυλία στήριξης για τους πυρόπληκτους
17:35 Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου, τον έστειλαν στο νοσοκομείο γιατί ζήτησε πίσω κράνος που του έκλεψαν!
17:34 Θεοδωρικάκος – Γκιλφόιλ: Το λιμάνι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας μετατρέπεται σε ενεργειακό, εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο
17:29 ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για βαρύτατες ευθύνες Σημανδράκου-Τυχεροπούλου
17:23 Νέος Κόσμος: Φρικιαστική ομολογία, τον σκότωσε στο ξύλο γιατί του έκλεισε τον δρόμο!
17:17 Η αξιολόγηση της ΕΕ απο το ΕΕΣ εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες
17:17 «Όλοι είχαν όπλα και πυροβολούσαν το κοπέλι μου και μου το σκότωσαν», κατάθεση που «καίει» για τα Βορίζια
17:08 «Η ζωή δεν έχει undo» γι’αυτό “Καν’το σωστά” – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας σε σχολεία
17:00 Κηδεία Δημήτρη Σταμάτη: Πλήθος κόσμου είπε αντίο στον πρώην υπουργό – Ο Αντώνης Σαμαράς εκφώνησε επικήδειο
17:00 Διαμαρτυρία στο Αίγιο: «Κάντε το Πρωτοδικείο ξανά αυτοτελές…»!
16:53 Επίσημη Παρουσίαση της νέας εφαρμογής TAXI PATRAS 18300 με γνώμονα την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία
16:47 Βουλή: Διακομματικά συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη
16:46 Το Κουρασάο ετοιμάζεται για το Μουντιάλ – Γράφει ιστορία με την πρόκριση
16:45 Η “Σκυλίσια Ζωή” στο Επίκεντρο+: Η Αννέτα Παπαθανασίου ξεδιπλώνει το χιούμορ και τις σκιές της οικογένειας
16:41 Η αλβανική μαφία φέρεται να είχε σχέδιο δολοφονίας του γενικού εισαγγελέα Βρυξελλών
16:39 To Bitcoin έχασε όλα τα κέρδη του 2025 – Έπεσε κάτω και από τα $90.000
16:36 Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ