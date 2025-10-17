Αμστερνταμ: Συνάντηση Ανδρουλάκη – Κόστα

Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο περιθώριο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ, συναντήθηκε οπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δύο άνδρες συζήτησαν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε στον κ. Κόστα ότι δεν νοείται συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, μιας χώρας που απειλεί με πόλεμο την πατρίδα μας, κατέχει παράνομα το 37% των εδαφών της Κύπρου και εφαρμόζει μια αναθεωρητική ατζέντα αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών της Ε.Ε. Επιπλέον οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Κόστα συζήτησαν για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (MFF).

Στη συνάντηση μετείχε και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



