«Αν δεν έρθεις στην καφετέρια θα γίνει χαμός και θα σε χτυπήσω»! Καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ερήμην σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου

25 Σεπ. 2025 19:15
Pelop News

Ένας 40χρονος από την Κω, κρίθηκε ένοχος για εξύβριση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της 38χρονης πρώην συντρόφου του, που φιλοξενούνταν σε δομή κακοποιημένων γυναικών στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ερήμην σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, χθες, Τετάρτη.

Το ζευγάρι είχε σχέση πριν από δύο χρόνια και απέκτησε ένα κοριτσάκι, το οποίο ωστόσο ο κατηγορούμενος δεν έχει αναγνωρίσει.

Τον Μάρτιο του 2023 είχαν δώσει ραντεβού σε καφέ του Βόλου προκειμένου ο άνδρας να δει το παιδί που ήταν ηλικίας 9 μηνών.

Ωστόσο, η 38χρονη κατήγγειλε ότι ο 40χρονος ήταν πιεστικός προς την ίδια, προκειμένου να δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, κάτι που εκείνη δεν ήθελε.

Έπειτα, εκείνος την έβρισε, την απειλούσε πως «αν δεν έρθεις στην καφετέρια θα γίνει χαμός και θα σε χτυπήσω», ενώ την τράβηξε με βία από το χέρι.

Σημειώνεται πως η 38χρονη είχε καταθέσει σε βάρος του δύο μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία.

Εκείνη τρόμαξε και ζήτησε από υπάλληλο του καταστήματος να καλέσει ταξί, προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο.
