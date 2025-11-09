Αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας

Οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά, από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, για την ανάδειξη πέντε (5) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (Π.Φ.Σ.).

09 Νοέ. 2025 21:18
Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, οι αρχαιρεσίες του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας, που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Φεϋζοπούλου 8 στο Αίγιο. Οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά, από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, για την ανάδειξη πέντε (5) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (Π.Φ.Σ.).

Αλφαβητικά, εκλέγονται ως μέλη του Δ.Σ. οι:

  • Αντωνόπουλος Άρης – Ιωάννης του Σπήλιου
  • Μεντζελόπουλος Σεραφείμ του Ανδρέα
  • Μητρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου
  • Ξηρομάμου Χριστίνα – Ανδριάνα του Ιωάννη
  • Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Θεοφάνη

Τακτικοί αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. εκλέγονται οι:

  • Μεντζελόπουλος Σεραφείμ του Ανδρέα
  • Μητρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. εκλέγονται οι:

  • Ξηρομάμου Χριστίνα – Ανδριάνα του Ιωάννη
  • Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Θεοφάνη

Σύμφωνα με την εφορευτική επιτροπή, η διαδικασία κύλησε χωρίς προβλήματα και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.
