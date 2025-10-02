Αναγκαιότητα ο ασφαλής δρόμος προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου

Ο αντιπρύτανης Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Γιώργος Παναγιωτόπουλος, επισκέφθηκε (25/09/2025) την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ. Σπύρο Διαμαντόπουλο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και στρατηγικής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ακαδημαϊκής παρουσίας στην πόλη και τη διασύνδεσή της με την τοπική κοινωνία.

Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνάντησης ήταν η συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών στις εκδηλώσεις του Επετειακού Έτους 2026. Όπως ανακοινώθηκε, έχει ήδη αποφασιστεί η οργάνωση διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), τον Δήμο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η προετοιμασία του συνεδρίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα αποτελέσει κορυφαία στιγμή διεθνούς προβολής του Μεσολογγίου.

Ο αντιπρύτανης, μεταξύ άλλων, ενημέρωσε τον Δήμαρχο για τις σημαντικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο Πανεπιστημιακό campus του Μεσολογγίου. Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών και του Συνεδριακού Κέντρου, που πλέον μπορεί να φιλοξενεί υψηλού επιπέδου διοργανώσεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι επενδύσεις αυτές αναβαθμίζουν ουσιαστικά τον ρόλο του Πανεπιστημίου στην περιοχή και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των φοιτητών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα της προσβασιμότητας στο campus. Ο δρόμος που οδηγεί στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις χρειάζεται άμεσα νέο ασφαλτοτάπητα, πεζοδρόμιο και φωτισμό, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια φοιτητών και πολιτών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έθεσε το θέμα ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτή την παρέμβαση η συνολική αναβάθμιση του campus παραμένει ελλιπής.

Ο αντιπρύτανης, Καθηγητής Γιώργος Παναγιωτόπουλος, δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο Πατρών με τον Πρύτανη κ. Χρήστο Μπούρα, έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του στο Μεσολόγγι και την ουσιαστική σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία. Σε αυτή τη στρατηγική εντάσσονται οι πρόσφατες ανακαινίσεις των φοιτητικών εστιών και του συνεδριακού κέντρου, ο επικείμενος εκσυγχρονισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και το διεθνές συνέδριο που ήδη προετοιμάζουμε μαζί με το ΕΚΠΑ και τον Δήμο Μεσολογγίου που θα αναδείξει όχι μόνο τον ιστορικό και παγκόσμιο χαρακτήρα της πόλης αλλά και το όραμα για ένα Μεσολόγγι που κοιτάζει δυναμικά στο μέλλον.

Ωστόσο, χωρίς έναν ασφαλή δρόμο που να οδηγεί στο Πανεπιστήμιο, όλα αυτά κινδυνεύουν να μείνουν μετέωρα. Δεν είναι δυνατόν φοιτητές και πολίτες να κινούνται σε έναν δρόμο χωρίς πεζοδρόμιο και φωτισμό. Η υλοποίηση αυτής της παρέμβασης είναι άμεση ανάγκη και δεν μπορεί να περιμένει. Το Μεσολόγγι αξίζει υποδομές αντάξιες της ιστορίας του και οι φοιτητές μας αξίζουν συνθήκες αντάξιες των προσδοκιών τους».

Ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, ανέφερε: «Σκοπός της συνάντησης ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Πανεπιστημίου, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των Πανεπιστημιακών Τμημάτων στην περιοχή και τη βελτίωση της σύνδεσης της τοπικής κοινωνίας με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν θέματα σχετικά με τις φοιτητικές εστίες, οι οποίες αναβαθμίστηκαν πρόσφατα, τις κτιριακές υποδομές και άλλες ανάγκες του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, ο κ. Αντιπρύτανης ζήτησε ενημέρωση για τις δυνατότητες βελτίωσης της προσβασιμότητας στο campus.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη συνεχιζόμενη στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Δήμου και του Πανεπιστημίου, με κοινό στόχο την ενίσχυση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων στην περιοχή μας και την προώθηση ενός δυναμικού διαλόγου που θα φέρει θετικές εξελίξεις για την τοπική κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Μέσα από αυτές τις συνέργειες, ο Δήμος της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου δεσμεύεται να στηρίξει και να ενδυναμώσει την παρουσία του Πανεπιστημίου στην περιοχή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και πρόοδο».

