Ανακαλύψτε το «Μικρό Θιβέτ» της Ιταλίας

Γνωρίστε το Castelluccio, το «Μικρό Θιβέτ» της Ιταλίας.

06 Ιαν. 2026 21:14
Pelop News

Το Castelluccio, το «Μικρό Θιβέτ» της Ιταλίας, όπως το αποκαλούν,  σκαρφαλωμένο στις κορυφές των Απεννίνων,είναι ένα μέρος που συναρπάζει τους επισκέπτες.

Γνωστό για την εκρηκτική ανθοφορία του, αλλά και τις διάσημες φακές του, το χωριό αυτό αποτελεί έναν τόπο αντιθέσεων: η άγρια ομορφιά του ορεινού τοπίου από τη μία και η γαλήνη του κάμπου από την άλλη.

Το Castelluccio είναι ένα μικροσκοπικό χωριό περίπου 150 κατοίκων και μπορεί την άνοιξη να δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες, όμως, είναι ένας ιδανικός προορισμός για όλες τις εποχές, ειδικά αν είσαι φυσιολάτρης, καθώς προσφέρεται για διάφορες δραστηριότητες.

Εξάλλου, το Castelluccio αποτελεί πύλη εισόδου στο Εθνικό Πάρκο Monti Sibillini. Εδώ, λοιπόν, μπορείτε να κάνετε:

-Πεζοπορία: Διαδρομές προς το Monte Vettore (την υψηλότερη κορυφή της Ούμπρια) ή ευκολότεροι περίπατοι στο Piano Grande.

-Extreme Sports: Η περιοχή είναι διάσημη για το αλεξίπτωτο πλαγιάς και τον αετό λόγω των ιδανικών ρευμάτων αέρα.

-Άλλες δραστηριότητες: Ιππασία στις πεδιάδες και ποδηλασία βουνού.

