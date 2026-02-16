Ανακλήσεις ασύλου σε άνοδο: 583 την τελευταία πενταετία – Υπό επανεξέταση και του Τζαβέντ Ασλάμ

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι ανακλήσεις καθεστώτος ασύλου, καθώς την πενταετία 2021-2025 καταγράφηκαν συνολικά 583 περιπτώσεις, αριθμός πολλαπλάσιος σε σύγκριση με τις 19 ανακλήσεις που είχαν σημειωθεί την περίοδο 2013-2020. Μόνο μέσα στο 2025 καταγράφηκαν 196 ανακλήσεις, ενώ για το 2026 έχουν ήδη κινηθεί δεκάδες νέες διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στις υποθέσεις που επανεξετάζονται βρίσκεται και εκείνη του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, Τζαβέντ Ασλάμ. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η επανεξέταση αφορά το κατά πόσο εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους είχε χορηγηθεί άσυλο το 2021.

Όπως επισημαίνεται, η ανάκληση διεθνούς προστασίας προβλέπεται από το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως όταν μεταβάλλονται ουσιαστικά οι συνθήκες στη χώρα καταγωγής, όταν προκύπτουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή όταν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που συνδέεται με απειλή για την κοινωνία.

Πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τονίζουν ότι κάθε υπόθεση εξετάζεται εξατομικευμένα και με βάση τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία έχει χαρακτήρα επανελέγχου και όχι τιμωρίας.

Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, έχουν κινηθεί διαδικασίες ανάκλησης για δεκάδες πολίτες τρίτων χωρών, με καταγωγή – μεταξύ άλλων – από τη Συρία, το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Ιράκ, γεγονός που αποδίδεται σε πιο συστηματική εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ ζει στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες και δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπροσώπησης μεταναστευτικών κοινοτήτων. Η δημόσια παρουσία του περιλαμβάνει παρεμβάσεις για ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής, κοινωνικής ένταξης και θρησκευτικής εκπροσώπησης, ενώ κατά καιρούς οι θέσεις του έχουν προκαλέσει συζητήσεις.

Η εξέλιξη των συγκεκριμένων υποθέσεων αναμένεται να καθοριστεί από τις προβλεπόμενες διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται κρίσιμο για την οριστικοποίηση των σχετικών αποφάσεων.

