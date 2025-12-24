Ανάκληση παρτίδων αντιβιοτικών από τον ΕΟΦ λόγω απόσυρσης πιστοποιητικού καταλληλότητας

Στην ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων αντιβιοτικών φαρμάκων προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, λόγω απόσυρσης του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας (CEP) της δραστικής τους ουσίας.

xapia
24 Δεκ. 2025 11:32
Pelop News

Την ανάκληση παρτίδων συγκεκριμένων αντιβιοτικών φαρμακευτικών προϊόντων ανακοίνωσε την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αφορά τα αντιβιοτικά MAXILIN PD. SOL. INF. 500mg/vial και MAXILIN 500mg/tab, τα οποία περιέχουν τη δραστική ουσία κλαριθρομυκίνη (Claricomythrin). Η ανάκληση αποφασίστηκε μετά την απόσυρση του Πιστοποιητικού CEP (Certificate of Suitability), που αφορά την καταλληλότητα της πρώτης ύλης.

Όπως διευκρινίζεται, η δραστική ουσία παράγεται στο εργοστάσιο SM BIOMED SDN BHD στη Μαλαισία και η απώλεια του σχετικού πιστοποιητικού αποτέλεσε τον λόγο για την απόφαση του ΕΟΦ.

Στην αναλυτική του ανακοίνωση, ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η ανάκληση αφορά τις παρτίδες των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα και εκδίδεται με στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης στην οποία έχει ήδη προχωρήσει η ΑΝΦΑΡΜ ΑΕ.

Η εταιρεία υποχρεούται να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να αποσυρθούν τα προϊόντα από την αγορά. Παράλληλα, προβλέπεται ότι όλα τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να τίθενται στη διάθεση του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Ο ΕΟΦ υπογραμμίζει ότι η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων που κυκλοφορούν στη χώρα.

