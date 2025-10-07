Ανακωχή Λούλα-Τραμπ μετά από τηλεφωνική συνομιλία

Ο Λούλα πρότεινε μια συνάντηση στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής του ASEAN στη Μαλαισία και ανανέωσε την πρόσκλησή του προς τον Τραμπ.

07 Οκτ. 2025 11:09
Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τη Δευτέρα ο ομόλογός του της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ζητώντας την άρση της δασμολογικής επιβάρυνσης της χώρας του και την άρση των κυρώσεων κατά Βραζιλιάνων αξιωματούχων.

«Οι δύο ηγέτες μίλησαν σε φιλικό τόνο για 30 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων θυμήθηκαν την καλή χημεία που είχαν στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», ανέφερε δελτίο Τύπου που δημοσίευσε η βραζιλιάνικη κυβέρνηση.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αποκατάσταση των πρόσφατα τεταμένων σχέσεων και στην αντιμετώπιση των τιμωρητικών μέτρων των ΗΠΑ κατά της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με δήλωση του Λούλα στο X, ο Βραζιλιάνος ηγέτης αναφέρθηκε αμέσως στις υπάρχουσες εμπορικές εντάσεις. Ο Λούλα επεσήμανε ότι η Βραζιλία είναι μία από τις τρεις μόνο χώρες της G20 με τις οποίες οι ΗΠΑ διατηρούν εμπορικό πλεόνασμα, υποστηρίζοντας την άρση της επιβάρυνσης 40% που επιβάλλεται στα εγχώρια προϊόντα.

Ο Λούλα είπε επίσης ότι πίεσε τον Τραμπ να άρει τις κυρώσεις κατά Βραζιλιάνων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης των θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες και της συζύγου του.

«Βλέπω την άμεση επαφή μας ως μια ευκαιρία για την αποκατάσταση των 201 ετών φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δημοκρατιών της Δύσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λούλα, τονίζοντας την ανάγκη να διορθωθεί το διπλωματικό ρήγμα.

Οι δύο ηγέτες, οι οποίοι είχαν προηγουμένως μια σύντομη, φιλική ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ – μια στιγμή που ο Τραμπ φέρεται να ανέφερε ότι υπήρχε «καλή χημεία» – συμφώνησαν να διορίσουν διαπραγματευτές υψηλού επιπέδου.

Ο Τραμπ όρισε τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να ηγηθεί των συνομιλιών για το ζήτημα των δασμών, ενώ ο Λούλα όρισε τον Αντιπρόεδρο Τζεράλντο Άλκμιν, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάουρο Βιέιρα και τον Υπουργό Οικονομικών Φερνάντο Χαντάντ για να εκπροσωπήσουν τη Βραζιλία.

Συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν σύντομα πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Λούλα πρότεινε μια συνάντηση στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής του ASEAN στη Μαλαισία και ανανέωσε την πρόσκλησή του προς τον Τραμπ.
