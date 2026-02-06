Ανακοινώθηκαν Μασούρας και Σχοινάς στην Παναχαϊκή
Επισημοποιήθηκαν οι συνεργασίες και από την πλευρά της διοίκησης
Και επίσημα ανακοινώθηκε από την Παναχαϊκή η έναρξη συνεργασίας με τον Νίκο Μασούρα και τον Φίλιππο Σχοινά.
Ο πρώτος επιστρέφει στην ομάδα μετά από μισή σεζόν περίπου, ενώ ο δεύτερος θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Λαγό που παραιτήθηκε από τη θέση του συνεργάτη του Σπύρου Αντωνόπουλου.
