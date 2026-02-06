Ανακοινώθηκαν Μασούρας και Σχοινάς στην Παναχαϊκή

Και επίσημα ανακοινώθηκε από την Παναχαϊκή η έναρξη συνεργασίας με τον Νίκο Μασούρα και τον Φίλιππο Σχοινά.

Ο πρώτος επιστρέφει στην ομάδα μετά από μισή σεζόν περίπου, ενώ ο δεύτερος θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Λαγό που παραιτήθηκε από τη θέση του συνεργάτη του Σπύρου Αντωνόπουλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



