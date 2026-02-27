Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο γραφείο της Αλεξοπούλου στην Πάτρα

Η επίθεση σημειώθηκε στο γραφείο της πολιτικού στην Πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα.

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο γραφείο της Αλεξοπούλου στην Πάτρα
27 Φεβ. 2026 8:24
Pelop News

Με ανάρτηση της σε διαδικτυακή σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η ομάδα «Αναρχικές, Αναρχικοί», ανέλαβε την ευθύνη για την προ ημερών επίθεση στο πολιτικό γραφείο, στην Πάτρα,  της τ. υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών και Βουλευτού ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνας Αλεξοπούλου.

Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Σε ένα από τα πιο κεντρικά και φυλασσόμενα σημεία της πόλης της Πάτρας, πετάξαμε μπογιές στην πόρτα του γραφείου της βουλευτή της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου, ενώ παράλληλα παραβιάσαμε και καταστρέψαμε την κλειδαριά. Προσπαθήσαμε έτσι να μην είναι τζάμπα οι προκλητικές κυβερνητικές δηλώσεις και να κάνουμε την αλαζονεία της εξουσίας να κοστίσει. Όσο για το δικό μας τζάμπα, θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε ζωντανό στις απαλλοτριώσεις από τα πολυκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ σας, καθώς ονειρευόμαστε και προσπαθούμε να θέσουμε σε εφαρμογή ένα κόσμο που δεν διαμεσολαβείται από το χρήμα».

 

