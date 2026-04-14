Ανάλυση CNN: Στο τραπέζι δεύτερος γύρος συνομιλιών

Ανάλυση του CNN για τις διεργασίες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν προ της λήξης της εκεχειρίας

Ανάλυση CNN: Στο τραπέζι δεύτερος γύρος συνομιλιών
14 Απρ. 2026 7:37
Pelop News

Παρά το γεγονός ότι οι πρόσφατες διαβουλεύσεις στο Ισλαμαμπάντ δεν κατέληξαν σε συμφωνία, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη φαίνεται να αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου. Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας νέας δια ζώσης συνάντησης πριν από την καταληκτική ημερομηνία της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.

 Οι προετοιμασίες χαρακτηρίζονται ως προκαταρκτικές, με τις δύο πλευρές να αναζητούν την κατάλληλη ημερομηνία και τοποθεσία. Μετά την 21ωρη συνάντηση στο Πακιστάν, στο προσκήνιο επιστρέφουν ως υποψήφιες πόλεις η Γενεύη και εκ νέου το Ισλαμαμπάντ. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να διαδραματίσει η Τουρκία, η οποία επιχειρεί ενεργά να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, πλαισιώνοντας τους υπόλοιπους διαμεσολαβητές (Αίγυπτο, Ομάν και Πακιστάν).

Τα «αγκάθια» των διαπραγματεύσεων

Το βασικό σημείο τριβής παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν και υπάρχει καταρχήν διάθεση για «πάγωμα» της δραστηριότητας, οι δύο πλευρές διαφωνούν ριζικά ως προς τη διάρκεια της αναστολής του εμπλουτισμού ουρανίου.

Η στρατηγική των ΗΠΑ κινείται σε δύο άξονες:

  • Διπλωματική Πίεση: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η Τεχεράνη επιθυμεί «πολύ» μια συμφωνία, αν και ο ίδιος εμφανίζεται επιφυλακτικός.

  • Οικονομικός Αποκλεισμός: Η επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια από τη Δευτέρα και η διατήρηση του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ συνθέτουν ένα σκηνικό μέγιστης πίεσης, με την Ουάσιγκτον να εκτιμά ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί στρατιωτικά.

Το ενδεχόμενο παράτασης

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία, αφήνοντας να εννοηθεί πως αν σημειωθεί επαρκής πρόοδος στις προπαρασκευαστικές επαφές, η προθεσμία της εκεχειρίας ενδέχεται να παραταθεί. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, καθώς η επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού από τις αμερικανικές δυνάμεις ενέχει τον κίνδυνο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

