Ανάλυση συγκεντρωτικών δημοσκοπήσεων της DATA C στη Δυτική Ελλάδα: Τι θα γινόταν αν είχαμε αύριο εκλογές;

Οι εθνικές εκλογές πλησιάζουν και το ενδιαφέρον κορυφώνεται. Η «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» συνεργάστηκε με την Data Consultants ώστε να αναλυθούν σε βάθος οι διαθέσιμες δημοσκοπήσεις και να βγουν συμπεράσματα με τις τάσεις του εκλογικού σώματος, τόσο στην Δυτική Ελλάδα όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Αν οι κάλπες στήνονταν αύριο, το τοπίο θα χαρακτηριζόταν από έναν συνδυασμό σταθερών δεδομένων και μεταβαλλόμενων παραμέτρων. Ενώ η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και η άνοδος της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ελληνικής Λύσης αποτελούν σαφή ευρήματα, αστάθμητοι παράγοντες όπως το ποσοστό της αποχής και ο τελικός αριθμός των κομμάτων που θα εξασφαλίσουν την είσοδό τους στη Βουλή, κρατούν το τελικό αποτέλεσμα ανοιχτό και με πολλές αβεβαιότητες.

Οι αναλύσεις της Data Consultants πραγματοποιήθηκαν με τα κάτωθι δεδομένα:

Από τις δημοσκοπήσεις της DATA C. στην Π.Δ.Ε. ελήφθη ως σταθερή υπόθεση εργασίας το διαχρονικό περιφερειακό bias (μεροληψία) σε σχέση με την επικράτεια: η Ν.Δ. στην Π.Δ.Ε. κινείται περίπου 4 μονάδες χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο, το ΠΑΣΟΚ περίπου 3–4 μονάδες υψηλότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ περίπου 4 μονάδες υψηλότερα, η Ελληνική Λύση περίπου 1 μονάδα χαμηλότερα, ενώ η Πλεύση είναι πολύ κοντά στον εθνικό μέσο όρο. Αξιοποιήθηκαν αναλόγως και τα ενδοπεριφερειακά μοτίβα ανά νομό.

Για την εθνική βάση (baseline) δημιουργήθηκε ένας εξομαλυμένος μέσος όρος εκτίμησης ψήφου των μετρήσεων Φεβρουαρίου–Μαρτίου 2026 (Ν.Δ. 30,28, ΠΑΣΟΚ 13,08, Πλεύση 10,80, Ελληνική Λύση 9,66, ΚΚΕ 8,26, ΣΥΡΙΖΑ 5,38, Φωνή Λογικής 3,88, ΜέΡΑ25 3,54).

Οι έδρες ανά εκλογική περιφέρεια: Αχαΐα 9, Ηλεία 5, Αιτωλοακαρνανία 7.

Σημείωση: Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν πριν από την αποκάλυψη των τριών νέων δικογραφιών παραπομπής βουλευτών της ΝΔ. Επίσης, τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι ευρήματα μιας συγκεκριμένης δημοσκόπησης, αλλά αποτελούν μια στατιστική απεικόνιση των τάσεων πολλών δημοσκοπήσεων. Δεν αποτελούν πρόβλεψη αποτελέσματος, καθώς η ρευστότητα της περιόδου μπορεί να διαφοροποιήσει τις ισορροπίες μέχρι την επίσημη προκήρυξη των εκλογών.

Σήμερα παρουσιάζεται το πρώτο μέρος της εκλογικής ανάλυσης που αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνολικά και για τις 3 περιφερειακές ενότητες. Το δεύτερο μέρος αφορά την επικράτεια.

Α. ΜΕΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

1. Σενάριο Α: χωρίς νέα κόμματα

Γράφημα 1Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – πρόβλεψη ποσοστών

Σχόλια:

Η στατιστική επεξεργασία των διαθέσιμων μετρήσεων δείχνει ότι στην Π.Δ.Ε., εάν είχαμε εκλογές αύριο με την παρούσα σύνθεση των κομμάτων, η Ν.Δ. θα προηγείτο με 27%, το ΠΑΣΟΚ θα ήταν δεύτερο κόμμα με 17,2% . Η Πλεύση θα λάμβανε 10%, ο ΣΥΡΙΖΑ 9,1%, η Ελληνική Λύση 8,2% και το ΚΚΕ 7,5%.

Στις εκλογές του Ιουνίου 2023, τα αποτελέσματα ήταν, Ν.Δ. 36,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 22% και το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα με 15,2% . Το ΚΚΕ ακολουθούσε με 6,9%, η Νίκη με 3,7%, η Ελληνική Λύση με 3,5% και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%.

Πίνακας 2 Ανά νομό – πρόβλεψη ποσοστών

Σχόλια:

Η στατιστική επεξεργασία των σημερινών μετρήσεων για κάθε ένα εκ των Νομών τις ΠΔΕ, δείχνει: Για την Αχαΐα : Η Ν.Δ. λαμβάνει 20,5%, κάτω του Μ.Ο. της Περιφέρειας, και μειωμένο κατά 14% ποσοστιαίες μονάδες από τις εθνικές εκλογές του 2023. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστό 13,4%, επίδοση ίδια με αυτή των τελευταίων εκλογών ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 7,5%, δείχνει να χάνει 2 στους τρεις ψηφοφόρους που το είχαν ψηφίσει το 2023. Αντίθετα η Πλεύση Ελευθερίας, στην εκτίμησή μας λαμβάνει ποσοστό 11,9%, τριπλασιάζοντας το ποσοστό του 2023 στο νομό. Αυξημένο είναι και το ποσοστό της Ελληνικής Λύσης το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει το 8,4% ενώ το 2023 στην Αχαΐα ήταν 3,9%, ενώ και η Φωνή Λογικής καταγράφει ποσοστό μεγαλύτερο από το 2023. Το ΚΚΕ με 7,57% το 2023 εκτιμάται ότι θα έχει μικρή αύξηση. Για την Ηλεία: Το ΠΑΣΟΚ έχει εντυπωσιακή επίδοση, με την εκτίμηση να φθάνει ποσοστό 27,9% επίδοση μεγαλύτερη από το 2023 κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες. Η ΝΔ εκτιμάται ότι θα λάβει 24,7%, επίδοση σημαντικά μειωμένη με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές (-12,7 ποσοστιαίες μονάδες). Η Πλεύση Ελευθερίας εκτιμάται ότι θα λάβει στο νομό 11,7%, ποσοστό τετραπλάσιο συγκριτικά με το 2023, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 7,5%, δείχνει ίδια μείωση του εκλογικού του σώματος όπως και στην Αχαΐα. Αυξημένο είναι και το ποσοστό της Ελληνικής Λύσης το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει το 8,0% ενώ το 2023 στην Ηλεία ήταν 3,77%, ενώ και η Φωνή Λογικής καταγράφει ποσοστό μεγαλύτερο από το 2023. Το ΚΚΕ με 5,48% το 2023 εκτιμάται ότι θα έχει μικρή αύξηση. Για την Αιτ/νια: Η Ν.Δ. λαμβάνει σημαντικά άνω του Μ.Ο. της Περιφέρειας, με το ποσοστό να εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 36,4%, αλλά κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το 2023 (38,85%). Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστό 13,6%, επίδοση ελαφρά χαμηλότερη από αυτή των τελευταίων εκλογών (14,2%) ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 11,9%, δείχνει να χάνει 1 στους 2 ψηφοφόρους που το είχαν ψηφίσει το 2023. Αντίθετα η Πλεύση Ελευθερίας στην εκτίμησή μας λαμβάνει ποσοστό 6,3%, τριπλασιάζοντας το ποσοστό του 2023 στο νομό. Αυξημένο είναι και το ποσοστό της Ελληνικής Λύσης το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει το 8,4% ενώ το 2023 στην Αιτωλοακαρνανία ήταν 2,8%, ενώ και η Φωνή Λογικής καταγράφει ποσοστό μεγαλύτερο από το 2023. Το ΚΚΕ με 7,09% το 2023 εκτιμάται ότι θα έχει πτώση.



Γράφημα 2 Εκτίμηση εδρών



Σχόλια:

Με βάση τις προηγούμενες αναλύσεις και την αρχική υπόθεση της κατανομής των εδρών ανά νομό, προκύπτει ότι στο σύνολο της ΠΔΕ οι 21 έδρες εκτιμάται ότι θα κατανεμηθούν: ΝΔ 9, ΠΑΣΟΚ 5, Πλεύση 2, ΣΥΡΙΖΑ 2, Ελληνική Λύση 2, ΚΚΕ 1. Το 2023 η κατανομή των εδρών ήταν: ΝΔ 9, ΣΥΡΙΖΑ 6, ΠΑΣΟΚ 3, ΚΚΕ 2, Ελληνική Λύση 1.

2. Σενάριο Β: με νέο κόμμα υπό τον κ. Τσίπρα

Γράφημα 3 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – πρόβλεψη ποσοστών με νέο κόμμα υπό τον κ. Τσίπρα



Σχόλια:

Η υπόθεση εργασίας εδώ (βασισμένη σε προηγούμενες μετρήσεις της D.C.) είναι ότι με συμμετοχή κόμματος Τσίπρα η “πρόθεση ψήφου” είναι: Ν.Δ. 26,4% κόμμα Τσίπρα 13,0%, ΠΑΣΟΚ 15,8%, Ελληνική Λύση 7,8%, Πλεύση 8,4%, ΚΚΕ 7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,6%, με μεγάλο πλήγμα κυρίως στην αριστερή δεξαμενή.

Οπότε σε αυτή την περίπτωση η Ν.Δ. εμφανίζεται να μην επηρεάζεται σημαντικά, συγκριτικά με το σενάριο μη ύπαρξης νέων κομμάτων. Όπως είναι αναμενόμενο το κόμμα που επηρεάζεται σημαντικά από την συμμετοχή του κόμματος Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει ποσοστό μόλις 1,6%, ενώ στο σενάριο χωρίς την ύπαρξη Τσίπρα εκτιμάται ότι θα έχει 9,1%, χάνει δηλαδή το 82% του πιθανού εκλογικού του σώματος. Μικρή μείωση εκτιμάται ότι θα καταγράψουν τα κόμματα: Πλεύση Ελευθερίας και ΠΑΣΟΚ κατά 1,6 και 1,4 π.μ. αλλά και μικρότερες μειώσεις τα Μέρα25, ΚΚΕ, Ελληνική λύση, Κίνημα δημοκρατίας.

Σχόλια:

Η στατιστική επεξεργασία των σημερινών μετρήσεων για κάθε ένα εκ των Νομών τις ΠΔΕ, δείχνει: Το κόμμα Τσίπρα εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό του στην Ηλεία με 15,7% ενώ σε Αχαΐα και Ηλεία περίπου το ίδιο ποσοστό του εκλογικού σώματος, 12,1% και 11,8% αντίστοιχα. Η ΝΔ διατηρεί τα ποσοστά της ανά νομό όπως και στο σενάριο χωρίς νέα κόμματα, δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη του κόμματος Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει μικρότερα ποσοστά κατά 1 π.μ. σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία και κατά 2 π.μ. στην Ηλεία, συγκριτικά με το σενάριο διατήρησης των υπαρχόντων κομμάτων ενώ η Πλεύση Ελευθερίας εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει μικρότερα ποσοστά κατά 2 π.μ. σε Αχαΐα και Ηλεία και κατά 1 π.μ. στην Αιτωλοακαρνανία.



Σχόλια:

Με βάση τις προηγούμενες αναλύσεις και την αρχική υπόθεση της κατανομής των εδρών ανά νομό, προκύπτει ότι στο σύνολο της ΠΔΕ, οι 21 έδρες εκτιμάται ότι θα κατανεμηθούν: ΝΔ 9, ΠΑΣΟΚ 5, Τσίπρας 3, Πλεύση 1, Ελληνική Λύση 2, ΚΚΕ 1. Το 2023 η κατανομή των εδρών ήταν: ΝΔ 9, ΣΥΡΙΖΑ 6, ΠΑΣΟΚ 3, ΚΚΕ 2, Ελληνική Λύση 1.

Συγκριτικά με το σενάριο με διατήρηση των υπαρχόντων κομμάτων, η έλευση του κόμματος Τσίπρα θα στερήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ τις 2 έδρες του και 1 έδρα από την Πλεύση Ελευθερίας

3. Σενάριο Γ: με νέο κόμμα υπό την κ. Καρυστιανού



Σχόλια:

Η υπόθεση εργασίας εδώ (βασισμένη σε προηγούμενες μετρήσεις της D.C.) είναι ότι με συμμετοχή κόμματος Καρυστιανού στην ΠΔΕ η πρόθεση ψήφου είναι: ΝΔ 26,8%, κόμμα Καρυστιανού 18,5%, ΠΑΣΟΚ 14,6%, ΣΥΡΙΖΑ 4,7%, ΚΚΕ 5,6%, Ελληνική Λύση 5.5%, Πλεύση 5,7%.

Και στην περίπτωση συμμετοχής κόμματος Καρυστιανού, η Ν.Δ. εμφανίζεται να μην επηρεάζεται καθόλου, συγκριτικά με το σενάριο μη ύπαρξης νέων κομμάτων. Τα κόμματα που επηρεάζονται είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει ποσοστό μόλις 4,7% (χωρίς την ύπαρξη Καρυστιανού εκτιμάται ότι θα έχει 9,1%) και η Πλεύση Ελευθερίας η οποία εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει ποσοστό 5,7% (χωρίς την ύπαρξη Καρυστιανού εκτιμάται ότι θα έχει 10%). Μικρή μείωση εκτιμάται ότι θα καταγράψουν τα κόμματα: Ελληνική Λύση και ΠΑΣΟΚ κατά 2,7 και 2,6 π.μ. αλλά και μικρότερες μειώσεις τα ΚΚΕ και Κίνημα δημοκρατίας κατά 1,9 και 1,2 π.μ.



Σχόλια:

Η στατιστική επεξεργασία των σημερινών μετρήσεων για κάθε ένα εκ των Νομών τις ΠΔΕ, δείχνει: Το κόμμα Καρυστιανού εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό του στην Αχαΐα με 21,6% ενώ στην Ηλεία το ποσοστό εκτιμάται στο 18,8% και στην Αιτωλοακαρνανία στο 15%. Η ΝΔ διατηρεί τα ποσοστά της ανά νομό όπως και στο σενάριο χωρίς νέα κόμματα, δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη του κόμματος Καρυστιανού. Το ΣΥΡΙΖΑ εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει μικρότερα ποσοστά κατά 5,7 π.μ. σε Αιτωλοακαρνανία και κατά 3,6 π.μ. σε Αχαΐα και Ηλεία, συγκριτικά με το σενάριο διατήρησης των υπαρχόντων κομμάτων ενώ η Πλεύση Ελευθερίας εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει μικρότερα ποσοστά κατά 5 π.μ. σε Αχαΐα και Ηλεία και κατά 2,7 π.μ. στην Αιτωλοακαρνανία.



Με βάση τις προηγούμενες αναλύσεις και την αρχική υπόθεση της κατανομής των εδρών ανά νομό, προκύπτει ότι στο σύνολο της ΠΔΕ οι 21 έδρες εκτιμάται ότι θα κατανεμηθούν: ΝΔ 9, Καρυστιανού 6, ΠΑΣΟΚ 4, Πλεύση 1, ΚΚΕ 1. Το 2023 η κατανομή των εδρών ήταν: ΝΔ 9, ΣΥΡΙΖΑ 6, ΠΑΣΟΚ 3, ΚΚΕ 2, Ελληνική Λύση 1.

Συγκριτικά με το σενάριο με διατήρηση των υπαρχόντων κομμάτων, η έλευση του κόμματος Καρυστιανού θα στερήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση τις 2 έδρες τους και από 1 έδρα από την Πλεύση Ελευθερίας και το ΠΑΣΟΚ.

4. Συμπέρασμα

Στην ΠΔΕ, χωρίς νέα κόμματα, η Ν.Δ. διατηρεί την πρωτιά, αλλά με σαφή υποχώρηση της κυριαρχίας της. Ο χάρτης εμφανίζει έντονες τοπικές διαφοροποιήσεις: η Αιτωλοακαρνανία παραμένει το ισχυρότερο προπύργιο της Ν.Δ. (36,4%), ενώ στην Ηλεία το ΠΑΣΟΚ καταγράφει εντυπωσιακή δυναμική, διεκδικώντας την πρώτη θέση με 27,9%.

Με κόμμα Τσίπρα. Η κάθοδος νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ριζική ανακατανομή στον χώρο της Αριστεράς. Η κύρια πίεση εντοπίζεται στον άξονα ΣΥΡΙΖΑ/Πλεύσης Ελευθερίας, με τον ΣΥΡΙΖΑ να οδηγείται σε οριακά ποσοστά (1,6%). Το ΠΑΣΟΚ δέχεται δευτερογενείς πιέσεις, ενώ η Ν.Δ. εμφανίζεται πρακτικά ανεπηρέαστη από αυτή τη μετακίνηση.

Με κόμμα Καρυστιανού. Μια υποψηφιότητα υπό τη Μαρία Καρυστιανού μεταβάλλει ριζικά τις ισορροπίες, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεύτερο πόλο στην Περιφέρεια. Το σχήμα αυτό επιδεικνύει μεγάλη πολυσυλλεκτικότητα, αντλώντας ψήφους από όλες τις πολιτικές δεξαμενές και περιορίζοντας την αποχή/μη απόφαση. Η σημαντικότερη ανατροπή καταγράφεται στην Αχαΐα, όπου το νέο κόμμα αγγίζει το 21,6% και απειλεί ευθέως τη γαλάζια πρωτιά στην εκτίμηση ψήφου.

