Αναμενόμενη ήττα για τα κορίτσια του ΝΟΠ από τον Ολυμπιακό

Αναμενόμενη ήττα για τα κορίτσια του ΝΟΠ από τον Ολυμπιακό
02 Νοέ. 2025 18:09
Pelop News

Μια δυνατή προπόνηση έκανε η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε εκτός έδρας με 27-6 από τον ισχυρό Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Α1 Εθνικής.

… Σε ένα ακόμη παιχνίδι, οι «ερυθρόλευκες» είχαν πλουραλισμό στην επίθεση, αφού σκόραραν συνολικά εννέα παίκτριες, με την πατρινή Διονυσία Κουρέτα να πετυχαίνει  έξι  γκολ και να είναι πρώτη σκόρερ.

Οκτάλεπτα: 7-1, 9-1, 6-2, 5-2.

ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτό 2, Ράντονιτς 3, Λυκοθανάση 1, Κασπίρη, Μοίραλη, Πασσά, Γ. Ζαφειράκη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:16 Βεντέτα στα Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε δυο τραυματίες
18:10 Ηττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
18:09 Αναμενόμενη ήττα για τα κορίτσια του ΝΟΠ από τον Ολυμπιακό
18:00 Πάτρα: Επανήλθε το κόλπο για τη γνωστή απάτη – «Είστε ο κληρονόμος 11,5 εκάτ. δολαρίων»
17:53 Δικηγορικοί Σύλλογοι: Εκλογές για νέους προέδρους ανήμερα του Αγιαντρεός
17:43 Ο Ηρακλής τέλειωσε τον Σπανό με απίθανη ανακοίνωση
17:35 13ο ΓΕΛ Πάτρας: Κραυγή απόγνωσης μιας μάνας για το παιδί της…
17:25 Σύνδεση της δολοφονίας Λάλα με τη δολοφονία του Κύπριου προέδρου Σταύρου Δημοσθένους!
17:19 Νέο γήπεδο Παναθηναϊκού: Τι δήλωσε ο Χάρης Δούκας για το χρονοδιάγραμμα ΒΙΝΤΕΟ
17:10 Ο Χαρ. Μπονάνος παίρνει θέση για τη…διπλή απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ
17:00 Πάτρα – Τo πραγματικό δίλημμα για το πρώην κτίριο ΟΛΠΑ: Υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο;
16:57 Πισωγύρισμα για την Παναχαϊκή, θρίαμβος για τη Θύελλα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
16:52 Παναχαϊκή-Καλαμάτα live από το pelop.gr – Φωτογραφίες/δηλώσεις
16:52 Κ. Μητσοτάκης: «Ελλάδα και Αίγυπτος, κληρονόμοι δύο εκ των αρχαιότερων πολιτισμών της Μεσογείου»
16:47 Διαιτητής elite της UEFA σφυρίζει τον Ολυμπιακό την Τρίτη
16:29 Ν. Μαστρονικολής: Γι’ αυτό στηρίζω Αντώνη Κουνάβη για πρόεδρο
16:24 Aνατριχιαστική ανάρτηση της χήρας Καραϊβάζ μετά τη δολοφονία Λάλα
16:12 Βορίζια: Ούτε κηδεία δεν μπορούσε να γίνει με τέτοιο κλίμα…
16:05 Τ. Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τον Ελληνα φαρμακοποιό στη νέα εποχή
15:54 Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου: «Δωρεά Οργάνων – Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ