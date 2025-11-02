Αναμενόμενη ήττα για τα κορίτσια του ΝΟΠ από τον Ολυμπιακό

Μια δυνατή προπόνηση έκανε η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε εκτός έδρας με 27-6 από τον ισχυρό Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Α1 Εθνικής.

… Σε ένα ακόμη παιχνίδι, οι «ερυθρόλευκες» είχαν πλουραλισμό στην επίθεση, αφού σκόραραν συνολικά εννέα παίκτριες, με την πατρινή Διονυσία Κουρέτα να πετυχαίνει έξι γκολ και να είναι πρώτη σκόρερ.

Οκτάλεπτα: 7-1, 9-1, 6-2, 5-2.

ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτό 2, Ράντονιτς 3, Λυκοθανάση 1, Κασπίρη, Μοίραλη, Πασσά, Γ. Ζαφειράκη.

